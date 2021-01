Krieghoffs aus Bad Langensalza laufen Hand in Hand ins Ziel

Bad Langensalza. Die Vorgaben seiner Frau hat Marcel Krieghoff zu Weihnachten einfach mal außen vor gelassen. Zum Glück für den 36-jährigen Laufspezialisten bezog sich dies aber weder auf etwaige Geschenke oder versprochene selbstgekochte Köstlichkeiten, sondern lediglich auf die Zeit, die für Krieghoff am 24. Dezember bei einer ganz besonderen sportlichen Herausforderung notiert wurde.

Bei seiner persönlichen „Heiligabend-Marathon-Challenge“ absolvierte der Topathlet im „Stadion der Freundschaft“ in Bad Langensalza einen Marathon für den guten Zweck. 105 Runden drehte Krieghoff auf der Laufbahn, was in der Gesamtdistanz einem Marathon entspricht. Vorab konnte man die Zeit, die er benötigen würde, über die sozialen Medien tippen, um ein Trikot des Fußball-Verbandsligisten FSV Preußen Bad Langensalza zu gewinnen.

Druck von der Frau

Auch seine Frau Luise, selber eine erfolgreiche Läuferin, wagte im Vorfeld eine Prognose – und setzte ihren Mann damit unter Zugzwang. „Ein bisschen Druck war deshalb schon da“, gab Krieghoff lachend zu. Dass er letztlich etwas über dem Tipp seiner besseren Hälfte lag, konnte er nach vollbrachter weihnachtlicher sportlicher Großtat locker-lächelnd verkraften. „Viel konnte ich danach von ihr nicht mehr erwarten, aber es war anschließend trotzdem noch ein schöner Heiligabend“, erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Nach exakt 2:49,33 Stunden und exakt 42,64 Kilometern blieb die Uhr für Krieghoff schließlich stehen. „Unmittelbar nach dem Rennen war ich ein bisschen enttäuscht, aber mehr war an diesem Tag unter diesen Bedingungen einfach nicht möglich“, erklärte der Ausdauerathlet. Die Wetterbedingungen waren alles andere als ideal. Zur Kälte kamen in der Endphase auch noch starke Windböen, starker Regen und sogar einige Hagelschauer hinzu. „Das war schon richtig hart“, gestand Krieghoff, der naturgemäß für den Rest des Tages dann auch „ziemlich platt“ war.

Speziell die letzten 15 Runden seien vom Kopf her „unheimlich hart“ gewesen: „Ich habe es dann aber durchgezogen und bin noch unter drei Stunden geblieben.“ Seine Frau lief als Unterstützung in der Endphase an seiner Seite mit, gab ihrem Mann dadurch noch einmal eine Extraportion Anschub und Motivation. „Ich bin unheimlich stolz darauf, so jemanden an meiner Seite zu haben“, freute sich Krieghoff anschließend.

Der erhielt im übrigen vor Ort nicht nur Unterstützung von seiner Frau. Zahlreiche Interessierte, die vorab durch den Zeitungsartikel von Krieghoffs besonderer Heiligabend-Aktion erfahren hatten, drückten – Corona-gemäß mit dem nötigen Abstand – am Zaun die Daumen und feuerten an. „Dass die Resonanz so groß sein würde, hätte ich nie gedacht. Auch das vorher so viele Tipps eingehen, war eine Supersache. Ich möchte mich bei allen, die mitgemacht und mich so toll unterstützt haben, noch einmal herzlich bedanken. Es war einfach eine richtig coole Geschichte“, zeigte sich der unermüdliche Marathon-Läufer dankbar.

Dass es „keine Topzeit“ – Krieghoffs Bestmarke über die Marathondistanz liegt bei 2:28,12 Stunden, aufgestellt 2012 in München – werden würde, hatte der Berglauf-Eliteathlet bereits recht früh gemerkt. Aber das war an diesem 24. Dezember auch nicht die Hauptsache. „Der Spaß stand im Vordergrund. Und für mich war es in diesem Jahr noch mal ein absolutes Highlight“, erklärte er.

Freuen konnte sich nicht nur Krieghoff, sondern auch Karsten Büchner. Der Heiligenstädter lag mit seinem Tipp am besten und kann sich so über das Preußen-Fußball-Trikot freuen. Eigentlich wollte Krieghoff dieses dem Tippspiel-Gewinner persönlich überreichen, doch aufgrund der Covid-19-Lage erhält Büchner das Trikot nun auf dem Postweg. Die Freude über das Jersey mindert das nicht. „Ich werde das Trikot beim nächsten Gastspiel der Preußen beim SC Heiligenstadt tragen“, verkündete der Gewinner per Facebook.

Sieg beim virtuellen Erfurter Silvesterlauf

Der Heiligabend-Marathon war indes nicht Krieghoffs letzte läuferische Großtat im Kalenderjahr 2020. Beim virtuellen Erfurter Silvesterlauf absolvierte Krieghoff, der lange in Erfurt gewohnt hat, die zehn Kilometer in starken 32:12 Minuten und holte sich damit unangefochten und mit mehreren Minuten Vorsprung den Sieg.

„Besser hätte der sportliche Jahresausklang nicht sein können. Ich wollte unter 33 Minuten laufen. Aber dass es so rund läuft, hätte ich nicht gedacht. Ich bin selber überrascht. Das war richtig, richtig gut“, freute sich der Gewinner. In einem regulären Wettstreit mit Konkurrenten neben – oder vielmehr hinter sich – wäre Krieghoff wohl noch schneller unterwegs gewesen: „Dann hätten es auch 31:45 Minuten werden können.“

Das Rennen, das Krieghoff durch das Industriegebiet in Bad Langensalza führte – jeder Teilnehmer konnte seine Strecke frei wählen und seine aufgezeichneten Daten anschließend an den Veranstalter schicken – sei von Beginn an „richtig rund“ verlaufen. Die Kilometer sieben und acht hätten nach dem Geschmack des Ersten sogar noch schneller sein können.

Nichtsdestotrotz: „Jetzt kann ich erhobenen Hauptes aus diesem Jahr herausgehen und mich für 2021 neuen Aufgaben widmen“, bilanzierte der 36-Jährige, der „positiv gestimmt“ ist, dass es hinsichtlich der Gesamtsituation bald wieder bergauf geht. Das wünschen sich wohl alle.