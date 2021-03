Krieghoffs Beine sind schwerer als erhofft

Endlich wieder ein Wettkampf: Marcel Krieghoff (links, Startnummer 221) ist beim internationalen Citylauf in Dresden über zehn Kilometer gestartet.

Dresden/Bad Langensalza. Marcel Krieghoff aus Bad Langensalza wollte bei Topwettbewerb in Dresden Bestzeit laufen - doch das Rennen lief alles andere als nach Wunsch.

Als Marcel Krieghoff (SC Impuls Erfurt) beim international besetzten „Itelligence City Lauf“ in Dresden nach zehn Kilometern ins Ziel kam, war das Lächeln des Topläufers gequält statt glücklich. Beim ersten offiziellen Wettkampf nach vielen Monaten wollte der kürzlich 37 Jahre alt gewordene Krieghoff eigentlich eine persönliche neue Bestzeit laufen und unter 32 Minuten bleiben. Doch das klappte nicht - am Ende blieb die Uhr für ihn bei 32:49 Minuten stehen, was im Gesamtklassement Platz 108 bedeutete.