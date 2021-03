KSB Eichsfeld will Vereine zum Sport animieren

Eichsfeld. Sportvereine können Videos erstellen. Daraus soll ein längerer Clip erstellt werden.

Mit der Aktion #hauptsacheMuskelkater“ will der Landessportbund (LSB) die Vereine auch in der Coronazeit zum Sporttreiben animieren. Diese Aktion greift auch der Kreissportbund (KSB) Eichsfeld gerne auf.

„Wir wollen den Vereinen in der Region zeigen, dass wir nach wie vor für sie da sind und sie motivieren“, erklärt KSB-Geschäftsführer und Vereinsberater Mario Lamczyk. Dazu können die Klubs noch bis zum 15. April ein eigenes Video aufnehmen, in dem sie ihre Aktivitäten darstellen, und an den KSB schicken. Der KSB hilft bei Bedarf auch bei der Erstellung der Videos mit.

Am Ende soll aus allen Clips ein längerer entstehen. Dieser soll dann ein „Image-Video für den Eichsfelder Sport“ werden, erläutert Lamczyk. Bisher haben sich bereits einige Vereine an dieser Aktion beteiligt. www.ksb-eichsfeld.de