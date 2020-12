Wasserflaschen, Bücher, Socken, Eimer. Was auch immer sich so findet im eigenen Haushalt, um damit wenigstens ein wenig Sport zu treiben. So macht es auch der Nachwuchs vom Kyffhäuser Berglaufverein, ehemals SV Kyffhäuser. Training zu Hause mit Video vorm Computer und somit doch irgendwie zusammen.

„Wir haben im Frühjahr zunächst gar nichts gemacht. Wir wussten auch gar nicht, wie wir uns richtig verhalten sollten“, erinnert sich Janine Kautzleben. Die Physiotherapeutin ist seit über zehn Jahren für die Kleinen verantwortlich. Als Trainerin, Trösterin, Seelsorgerin oder auch einfach als Bindeglied zwischen den Kindern. Denn die Altersspanne der Nachwuchsgruppe reicht vom Kindergartenalter bis hin zu 15/16-Jährigen. Über 30 Kinder und Jugendliche sind es, die zweifache Mutter betreut. Beide Kinder sind ebenfalls mit im Verein. Klar. Eine sportverrückte Familie, denn auch ihr Mann bleibt davon nicht verschont. Durch den neuerlichen Lockdown und die Sperrung der Turnhallen blieb Janine Kautzleben kaum etwas anderes übrig, als sich mit dem Thema Online-Training zu beschäftigen. „Nach draußen gehen ist schlecht. Dadurch, dass es so früh dunkel wird, ist es für uns ungünstig“, erklärt sie. Seit nun einem guten Monat organisiert sie die „Treffen“. Jeden Mittwoch Nachmittag wird trainiert. Das ist die Zeit, in der sonst im „Normalfall“ auch Training wäre. Die Idee kam sehr gut an und der Großteil macht mit. Alle zu erreichen oder zum Mitmachen zu bewegen, ist kaum möglich und auch nicht notwendig. „Ich frage jede Woche alle ab. Ich freue mich über jedes Kind und jeden, der Interesse hat“, sagt Kautzleben. Vor allem für die Kinder, die in Quarantäne bleiben müssen, ist das Training ein willkommene Abwechslung. „Manchmal sind die Kinder schon viel früher im Videochat und tauschen sich aus. Das Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das ist das schöne daran. Alle freuen sich einfach drauf“, sagt die Trainerin, die auch ab und an mal bremsen muss. Die Übungen, die sie mit dem Nachwuchs macht, haben Spaßcharakter, sollen aber auch Muskeln aufbauen. Die Gemeinschaft soll erhalten bleiben, das ist Kautzlebens höchste Priorität, denn die Kinder sollen es nach ihrer Aussage nicht noch schwerer haben. Ein normales Leben führen, so der Anspruch. Da dürfen dann nach jeder Einheit Abschlussspiele wie „Ich packe meinen Koffer“ oder auch Biathlon nicht fehlen. Die Trainerin will auch eine Weihnachtsfeier mit Geschenken organisieren. Eine Art Schnipseljagd, von Tür zu Tür. Jeder für sich, laufend.