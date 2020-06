Rudolstadt. Seit März durfte in Deutschland gar nicht mehr Fußball gespielt werden. Am kommenden Dienstag startet zumindest Grün-Weiß wieder ins Training.

Landesklasse-Fußballteams weiter auf der Bremse

Am kommenden Montag soll es wieder losgehen bei den Fußballern aus Blankenhain: „Über zwei Monate konnten die Blankenhainer Männer- und Nachwuchsmannschaften sowie Frauen und Alte Herren aufgrund des Corona-Viruses nicht mehr im Blankenhainer Lindenstadion trainieren“, heißt es auf der Homepage.

„Seit Mitte Mai ist dies aber nun wieder unter gewissen Auflagen, verbunden mit der Erstellung eines Hygienekonzeptes, möglich. Dieses hat der Vorstand ... nun erarbeitet, von der Stadt Blankenhain absegnen lassen“, heißt es weiter. Der Trainingsbetrieb soll deshalb für alle Mannschaften ab dem 8. Juni wieder aufgenommen werden.

Im benachbarten Teichel, bei der SG Traktor, herrscht dagegen noch die große Ruhe: Im Gornitztal wird es in den nächsten Tagen kein Training der Landesklasse-Fußballer geben: „Es gibt kein Hygienekonzept und folglich auch kein Training“, fasst Co-Trainer Stefan Staskewitsch die Situation zusammen. Der Tabellenelfte wolle erst einmal abwarten: „Vielleicht sieht die Situation Mitte Juni schon wieder ganz anders aus.“

Auf den Faktor Zeit setzt man auch bei der TSG Kaulsdorf: „Mal sehen, ob Herr Ramelow am kommenden Dienstag weitere Lockerungen verkündet“, sagt Jörg Röppischer, Sportliche Leiter des Landesklasse-Aufsteigers. Damit sei man sich auch mit der Gemeinde einig, so dass wohl erst dann eine Entscheidung darüber fällt, ob und wie trainiert wird. Bleibt freilich die Abstandsregelung bestehen, wird ein Training schwierig: Denn vom Kleingruppentraining hält Röppischer nicht viel, „auch wenn ich da dem Trainer nicht vorgreifen will“.

Denkbar sei das maximal beim Nachwuchs. Allerdings sei es fraglich, was ein so früher Trainingsbeginn aktuell überhaupt bringt: „Wenn wir erst im September wieder um Punkte spielen dürfen, brauche ich nicht ein Vierteljahr vorher mit dem Training beginnen“, schätzt Röppischer ein.

Erlaubtes hat wenig mit Training zu tun

„Dass, was bislang erlaubt ist, hat doch nichts mit Training zu tun“, sagt derweil Thomas Giering, Trainer beim FC Saalfeld. Wenn sich vier Mann auf einem halben Platz bewegen dürfen, könne man doch nicht von einem ordentlichen und sinnvollen Training sprechen, so der Saalfelder Übungsleiter. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass man bei den Saalestädtern nicht davon ausgeht, in den nächsten vierzehn Tagen zu trainieren.

„Mal sehen, wie in drei Wochen die Situation ist“, blickt Giering voraus. Der zudem auch noch gespannt in Richtung Thüringer Fußball-Verband blickt: „Nachdem der TFV im Nachwuchs jetzt doch die Saison abgebrochen hat, glaube ich auch, dass das auch noch bei den Männern passiert.“ Daran wiederum glaubt Volker Anding nicht: „Das ist unwahrscheinlich“, so das Vorstandsmitglied bei Grün-Weiß Blankenhain. „Eine erneute Rolle rückwärts würde dem TFV nicht gut zu Gesicht stehen.“

Man trifft sich wieder

Beim Landesklasse-Schlusslicht will man sich am Dienstag erstmals wieder treffen, wahrscheinlich zum Kleingruppentraining: „Wir werden uns am Montag noch einmal schlau machen, was wir eigentlich dürfen“, so Anding, der es aber als noch wichtiger sieht, dass man sich auf Grund der vergangenen Wochen und Monate überhaupt mal wieder trifft: „Es ist schon was anderes, Informationen über den Trainings- und Spielbetrieb eben einmal nicht nur über Whatsapp oder so zu bekommen.“ Fast noch wichtiger: Mit dem Re-Start wolle man dafür sorgen, dass die Laune bei den Kickern nicht weiter in den Keller rutscht.