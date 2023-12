Landessportbund und Sportministerium würdigen Ehrenamtliche

Erfurt Diese 29 Personen hat der Landessportbund ausgezeichnet.

Der Thüringer Sport sagte im Erfurter Augustinerkloster gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Danke ans Ehrenamt. Der Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2023 war dabei erneut Anlass für die Veranstaltung „Dankeschön Ehrenamt“.

Stellvertretend für die rund 60.000 Ehrenamtlichen im Sport in den 3300 Sportvereinen sowie Verbänden in Thüringen, wurden 29 Personen, die besondere Verdienste im Sport erworben haben, geehrt. Die Auswahl der Geehrten erfolgte auf Grundlage von Vorschlägen der Kreis- und Stadtsportbünde sowie Sportfachverbände.

Motto: Ehrenamt ist unbezahlbar

Das Motto lautete dabei: Ehrenamt ist unbezahlbar. So erklärte LSB-Präsident Prof. Dr. Stefan Hügel in seinem Grußwort: „Es ist wichtig, Danke an alle jene auszusprechen, die mit besonders verdienstvollen Leistungen in ihren Vereinen tätig sind. Sie alle tun dies, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Mit ihrem Wirken als Übungsleiter, Vorstandsmitglieder, Kampf- und Schiedsrichter oder als Organisatoren machen Thüringen lebenswert und den Thüringer Sport vielfältig und leistungsfähig“.

Die Würdigung war zum einen ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes, zum anderen ein öffentliches Statement um auf den hohen Stellenwert des freiwilligen Engagements im Sport zu verweisen und vor allem auch um „auf den allseits bekannten Mangel im Ehrenamt aufmerksam zu machen“. So blickt der Landessportbund positiv auf das Jahr 2023 bzgl. der Mitgliederentwicklung zurück, zugleich steigen die Herausforderungen an das Ehrenamt, um die steigende Nachfrage bewältigen zu können. Schon jetzt fehlen Tausende Ehrenamtliche im Sport in allen Positionen.

„Daher wird es eines unserer zentralen Themen für die nächsten Jahre werden, wieder mehr Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, nicht nur für den Landessportbund, sondern auch für die Landespolitik, denn Ehrenamt braucht entsprechende unbürokratische Unterstützung und Anerkennung sowie zeitgemäße Aufstellung“, richtete sich der LSB-Präsident an den anwesenden Sportminister Helmut Holter.

Neufassung des Thüringer Reisekostengesetzes

Ein Beispiel der Entlastung ist etwa eine Neufassung des Thüringer Reisekostengesetzes, da der LSB den aktuellen Verwaltungsaufwand für Ehrenamtliche in Hinblick auf die Pauschale von 30 Cent pro Kilometer als unangemessen betrachten oder die seit dem Jahr 2019 laufende Forderung den Schutz und die Förderung des Ehrenamtes in die Thüringer Verfassung aufzunehmen.

Zudem verliehen der LSB und das Sportministerium im Rahmen der Veranstaltung die Sportplakette des Bundespräsidenten an fünf Vereine, die 2023 ihr 100-jähriges Bestehen feierten und neun Thüringer Sportplaketten als höchste Auszeichnung auf dem Gebiet des Sports des Freistaats.

Die Veranstaltung „Danke ans Ehrenamt“ ist nur einer von vielen Bausteinen im Thüringer Sport zur Wertschätzung, Stärkung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Weitere Maßnahmen sind unter anderem verschiedene Auszeichnungsformen in Anerkennung besonderer Verdienste um die Förderung des Sports, regelmäßige Aus- und Fortbildungsangebote oder auch die neu initiierte Aktion „Ehrenamt – Helden im Sport. Überrascht sie!“.

Kampf- und Schiedsrichter*innen

André Pfeufer, Athletik-Sport-Verein 1932 Schleusingen e.V.

Steffen Krech, SV Wernshausen e.V.

Günter Steckert, SV Bad Berka e.V.

Anja Arnold, Leichtathletik Club Jena e.V.

Frank Gebhardt, ASV Alemania 92 Bad Salzungen e.V.

Anja Klein, SV 05 Friedrichroda e.V.

Sven Alex, SV 05 Friedrichroda e.V.

Dr. Jörg Scholtissek, Erfurter Schwimmsportclub e.V.

Mario Milde-Apel, Skiverein Eintracht Frankenhain e.V.

Organisationsteam

Norbert Rohm, Bad Lobensteiner Ruderverein1932 e.V.

Franziska Merkel, Bad Lobensteiner Ruderverein1932 e.V.

Jens Walther, Ski und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach e.V.

Jenny Volkmar-Lautensack, Schleusinger Carnevals-Club „Slusia“e.V.

Jens Kürschner, WSG Thüringer Wald Zella-Mehlis e.V.

Horst Goldammer, SV Ollendorf 1927 e.V.

Annelie Göhring, LSG 80 Oberheldrungen e.V.

Matthias Weißbrodt, Triathlon Jena e.V.

Julia Friedensohn, Ken Budo Heiligenstadt

Ralf Langbein, HSV Bad Blankenburg

Manuela Pilz, Kegelsportverein 03 Weißensee e.V.

Conny Bartelt, 1. Badmintonverein Weimar e.V.

Thomas Sens, PSV Erfurt e.V.

René Liebermann, TSV Blau-Weiß Bedheim e.V.

Übungsleiter*innen:

Ralph Börmel, HSV Apolda 1990 e.V.

Torsten Demmler, SG Rennsteig Masserberg e.V.

Monika Burkhardt, Friedrichrodaer Freizeit-Verein e.V.

Gabriele Feudel, 1.TSV Bad Salzungen e.V.

Torsten Kohl, Schachverein Meuselwitz e.V.

Sabine Galander, SV Medizin Nordhausen e.V.

Sportplakette des Bundespräsidenten (100-jähriges Vereinsjubiläum):

SV Germania Effelder (stellvertr. Vorsitzender Herbert Weber)

Sportverein Grün-Weiß Germania 1898 Rüdigershagen (Thomas Ortmann)

FSV Birkenfelde 1921 (Alexander Fromm)

FSV Hirschberg/Saale (Bernd Rösner)

SV Blau-Weiß Holungen (Heiko Jokisch)

Sportplakette des Freistaats Thüringen: