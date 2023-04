Lange-Bahn-Lauf: Krieghoff und Hempel jubeln

Suhl. Vor dem 50. Rennsteiglauf nutzten viele Sportlerinnen und Sportler den Lange-Bahn-Lauf zur Formüberprüfung.

Mit erstmals weit mehr als 1000 Teilnehmern beim Lange-Bahn-Lauf brachten sich die Sportlerinnen und Sportler aus allen Landesteilen Deutschlands wenige Wochen vor dem Jubiläums-Laufereignis auf Thüringens Kammweg in beste Stimmung. Ei­ne Reihe bisheriger Rennsteiglauf-Gewinner gaben dabei schon mal einen Vorgeschmack, was in drei Wochen beim 50. Rennsteiglauf abgeht.

So feierte Kristin Hempel (USV Erfurt) über 22 Kilometer in starken 1:41:00 Stunden ihren siebten Erfolg beim Lange-Bahn-Lauf. Hempel verwies die U 23-Skilanglaufweltmeisterin im Sprint, Lisa Lohmann (WSV Oberhof), in 1:44:03 h auf den zweiten Rang.

Bei den Herren war einmal mehr der Ex-Rennsteiglaufsieger Marcel Krieghoff aus Bad Langensalza in 1:24:50 h unangefochten vor Leon Schübel (Stadtsteinach/1:26:19) und Vorjahressieger Thomas Heß (1:28:54) erfolgreich.

Auf der Premiumstrecke über 34 km wiederholte Florian Beck (Scott Running Team) aus Isny in 2:12:16 Stunden seinen Vorjahressieg vor dem Sömmerdaer Daniel Greiner (1:19:57) und Jakob Schmidt (Tambach-Dietharz/2:29:20).

Bei den Frauen feierte Kathrin Byczok (Run and Bike Coburg) 2:49:57 h vor Tatiana Rödl (bomtorun/2:58:06) und der Vorjahreszweiten Diana Spieker (SV Rhön-Rennsteig-Sparkasse/3:07:45) ei­nen klaren Erfolg.