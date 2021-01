Langenhan verliert in der Echowand viel Zeit

Königssee. Die Siegesserie der deutschen Rennrodel-Herren geht auch im neuen Jahr nahtlos weiter: Beim Eberspächer Rennrodel-Weltcup in der Eisarena am bayerischen Königssee feierte Lokalmatador Felix Loch den 45. Weltcup-Erfolg seiner Karriere. Während der Dominator in beiden Durchgängen zur Bestzeit (49,061 und 49,157 s) raste und seinen Ruf als "Mr. Unschlagbar" untermauerte, kam Max Langenhan vom BRC Friedrichroda hinter Johannes Ludwig (BSR Oberhof) als drittbester Deutscher auf Rang sieben. Am Start waren 32 Piloten, von denen 31 in die Wertung kamen.

Obwohl es wieder eine Top-Ten-Platzierung wurde, haderte der 21-jährige Ernstrodaer, der kurz vor Weihnachten in Winterberg seinen ersten Weltcupsieg feierte, am Ende mit seiner Leistung. "Ich bin im Training super Zeiten gefahren, heute wusste ich in der Echowand nicht so wirklich, was ich richtig oder falsch mache - ich habe es auf jeden Fall zweimal falsch gemacht. Im oberen Teil fehlt mir dann auch ein bisschen die Erfahrung, um eine ordentliche Linie zu treffen", klang Langenhan nach dem Rennen ratlos. Nach 49,542 s im ersten Durchgang war er im zweiten Lauf trotz schlechterem Starts flotter unterwegs (49,508 s), womit er noch zwei Plätze gutmachen konnte. Nichtsdestotrotz stufte er den Wettkampf als "verhauene Königssee-Generalprobe " ein. An gleicher Stelle findet Ende Januar die Weltmeisterschaft statt. Für das Saison-Highlight hat sich Langenhan ein klares Ziel gesetzt: "Ich möchte bei der WM gerne ein Top-8- Ergebnis einholen, damit ich mir einen Olympiakader-Status einfahren kann."

In dieser Woche zieht der Rennrodel-Tross weiter nach Lettland, wo in Sigulda am 9. und 10. Januar die nächsten Rennen steigen. Neben Weltcuppunkten geht es dort auch um die Medaillen der 52. Rennrodel-Europameisterschaften.