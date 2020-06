Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laufen für einen guten Zweck: Virtueller „Mukolauf“ Nordhausen

Es ist bereits die fünfte Auflage. Aber wie so oft aktuell alles anders. Der „Mukolauf“ Nordhausen fand vergangene Woche statt, anders als sonst. Für den guten Zweck sich sportlich betätigen – was kann es Besseres geben? Das haben auch viele Sportler aus dem Raum Nordhausen und Umgebung für den „5. Nordhäuser Mukolauf“ gern getan. 30 oder 60 Minuten lang ging es darum, eine möglichst große Strecke zurückzulegen – aber ohne Zwang, ohne Zeitvorgabe.

„Wir wollten den Lauf unbedingt am Leben erhalten. Es ist für eine gute Sache. Und wir haben es auch dieses Jahr geschafft, etwas Ordentliches auf die Beine zu stellen“, sagt Roy Hildebrandt, einer der Mitstreiter des Organisationsteams.

Die Gründer des Laufes sind Uwe Teucher und Nadine Hartung. Dazu kamen weitere Personen, die ihre Kompetenzen einbringen. 2016 ging es los mit der Idee und ein paar Läufern. „2019 hatten wir knapp 110 Starter, dazu noch 20 Kinder beim Bambinilauf“, weiß Hildebrandt und zählt die aktuellen Teilnehmer, die in diesem Jahr mitgemacht haben.

Eine Woche lang hatte das Organisationsteam vorgegeben. Geplant war, den Lauf am Hohekreuz-Sportplatz zu veranstalten. Doch dieser wird saniert. Der Sportplatz Salzagraben konnte aufgrund der Pandemie als Alternative ebenfalls nicht genutzt werden. So lief jeder für sich, wo er wollte und wie lange er wollte. Am Ende waren es knapp 100 Teilnehmer, die Bilder auf den sozialen Netzwerken hochgeladen haben. Jeder Läufer war aufgerufen, seine Startgebühr oder einen beliebigen Betrag zu spenden.

Knapp 2000 Euro sind bisher zusammengekommen. „Mit so viel Geld hatten wir gar nicht gerechnet. Denn die Hürde, etwas zu überweisen, ist höher, als einfach etwas Geld in eine Spendenbox zu stecken", sagt Hildebrandt. Und wofür ist die Spende? Die geht an das Universitätsklinikum Halle-Saale. Dort befindet sich eine spezielle Abteilung für Mukoviszidose-Patienten. „Wir haben auch eine genaue Verwendung, was wir mit dem Geld machen. Eine Physiotherapeutin wird damit eine spezielle Ausbildung bekommen, um Erkrankten zu helfen“, sagt Hildebrandt.

„In den vergangenen beiden Jahren waren einige von uns schon in Nordhausen am Start. Deshalb war es uns wichtig, auch dieses Jahr am Mukolauf teilzunehmen“, erklärt Matthias Hupe von den Lauffreunden Eichsfeld, die immer mit einer Vielzahl an Sportlern dabei sind. Auch die F-Junioren von Wacker Nordhausen ließen es sich nicht nehmen und liefen für den guten Zweck.