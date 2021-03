Laufveranstaltung "im Geiste von Arenshausen"

Der Drei-Länder-Lauf der DJK Arenshausen ist in diesem Jahr Bestandteil der Serie "Südniedersachsen-Cup 2021". Dieser kann aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nur virtuell stattfinden. Insgesamt umfasst der Südniedersachsen-Cup 20 Veranstaltungen.

Offiziell abgesagt ist der Arenshäuser Drei-Länder-Lauf noch nicht. Es scheint aufgrund der nach wie vor recht hohen Inzidenzwerte im Eichsfeld jedoch unwahrscheinlich, dass er in gewohnter Form wird über die Bühne gehen können.

"Im Geiste von Arenshausen"

Datiert ist die Veranstaltung, bei der regelmäßig Sportlerinnen und Sportler aus Thüringen, Niedersachsen und Hessen starten, auf Samstag, 12. Juni. Neben den Hauptläufen über fünf und 13 Kilometer stehen auch ein 400-Meter-Bambini-Wettbewerb sowie zwei Schülerläufe über 1,2 und zwei Kilometer in der Ausschreibung.

Sollte der Lauf nur virtuell durchgeführt werden können, dann haben alle Interessierten die Gelegenheit, "im Geiste von Arenshausen" (so der virtuelle Wettbewerbstitel) zwischen dem 8. und 14. Juni entweder fünf, zehn oder 15 Kilometer zu absolvieren und seine Zeit jeweils per App-Daten oder Screenshot an die Veranstalter zu schicken.

Der 78-jährige Routinier Hartmut Erdmann (SC Heiligenstadt) hat den Südniedersachsen-Cup in seiner jeweiligen Altersklasse schon sehr häufig gewonnen.

Informationen und Anmeldungen unter www.v-snc.de