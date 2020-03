Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lauterbachs Keglerinnen schnuppern am Auswärtssieg

Was für ein Krimi! Nach einem nervenaufreibenden Kegelnachmittag in Herschfeld (Stadtteil von Bad Neustadt) erreichten die Frauen von Zweitbundesligist HKSV Lauterbach bei „Unter Uns“ Bad Neustadt ein 4:4. Obwohl den Gästen nur sechs Holz zum Sieg fehlten, betrachtete Trainer André Muhl das Glas als halb voll und sprach von einem „im Abstiegskampf enorm wichtigen Auswärtspunkt.“ Der HKSV blieb schließlich in der Tabelle als Sechster vor den Kontrahentinnen und könnte im Saisonendspurt im Optimalfall sogar noch bis auf Rang drei vorrücken.

Die Lauterbacherinnen durchlebten in Franken ein Wechselbad der Gefühle. Nach den ersten beiden Paaren, als für den Gast lediglich Diana Arnold mit dem Tagesbestwert von 544 Punkten konnte, lag der HKSV trotz 8:8-Satzpunkten hinten. Jessica Thoß (503), Juliane Probst (507) und Anke Wiegand (505) hatten im teilweise extrem spannenden Vergleichen das Nachsehen, übergaben aber nur ein Minus von 23 Holz, so dass noch alles offen war. Lauterbachs Schlussduo startete dann furios. Gabriele Muhl (540, Foto) nahm mit drei stark gespielten Sätzen (140/143/142) ihrer Gegnerin Sabine Then (494) früh den Wind aus den Segeln. Auch Jule Schiemann lag zwischenzeitlich mit 2:1 und 14 Holz plus vorn, doch im vierten Satz fehlten sechs Holz, um den Mannschaftspunkt zu teilen. Bad Neustadts Katrin Klose drehte den Spieß noch zum 533:527 um. Da die besseren Gesamtholz (3126:3109) jedoch bei Lauterbach lagen, nahm der HKSV wenigstens einen Zähler mit auf die Heimfahrt.

Im vorletzten Spiel der Saison empfangen die Lauterbacherinnen am kommenden Sonntag das Team von Schützengilde Bayreuth. Gegen den praktisch schon abgestiegenen Tabellenvorletzten könnte ein weiterer Schritt zum Klassenerhalt gelingen.