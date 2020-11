Drei Freiluftrennen – drei Bestzeiten über 400, 800 und 1500 Meter. Und die Gewissheit: Bei mehr Wettkampfpraxis dürften alle drei das Corona-Jahr 2020 nicht überdauern. Allein: Es fehlte an weiteren Startmöglichkeiten.

Emma Herwig (15) aus Hollenbach (SV 1899 Mühlhausen) hatte schon im 2019 als mitteldeutsche Meisterin über 2000 Meter überregional auf sich aufmerksam gemacht. Im Sommer 2020 fand sie zwei schnelle Mittelstreckenrennen in Leipzig gegen – teils ältere – nationale Konkurrenz, in denen sie Übersicht bewies.

Vom Tilesius-Gymnasium ist sie im Herbst ans Sportgymnasium in Erfurt gewechselt, das Trikot des SV 1899 Mühlhausen aber will sie weiter tragen.

Im November soll es für Emma Herwig erstmals zu einem Bundeskader-Lehrgang für 1500-Meter-Läuferinnen nach Kienbaum gehen.

Anfang Januar dominierte im Trainingslager in Südafrika bei Geher Jonathan Hilbert (links/hier mit dem Thüringer Karl Junghannß) die Vorfreude auf Olympia. Dann kam der Corona-Stopp. Foto: Jonathan Hilbert

Als Perspektivkader hat der Verband 50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert eingestuft. Der 25-Jährige, der 2019 bei der Weltmeisterschaft in Doha (Katar) gestartet ist, hat seine sportlichen Wurzeln in Mühlhausen, startet aber seit Jahren für die LG Ohra Energie und den Eisenacher Leichtathletikverein.

Anders als für Emma blieb 2020 für ihn bisher ein Jahr ohne Wettkämpfe. Dabei sollte es ein großes Jahr werden, eines mit seinen erstem Olympiastart. Die Norm war schon im Herbst 2019 unterboten worden, dann ging es Anfang 2020 in zwei Höhentrainingslager in Südafrika und eines in der Wärme Portugals: Hilbert fühlte sich fit wie nie – ehe im März die Corona-Zwangspause kam.

Weil auch die für Oktober geplanten deutschen Meisterschaften über 50 Kilometer wieder abgesetzt wurden, fehlt bei dem angehenden Polizisten 2020 bisher Zählbares in den Bestenlisten. Noch hofft er auf einen Start Anfang Dezember in Rom bei den italienischen Meisterschaften über 50 Kilometer.

Unsicherheit herrscht auch über das Training 2021. Trainingslager werden spontan geplant werden müssen. Geht es Anfang des Jahres wieder in die Höhe? Oder in die Wärme? „Spontanität und Flexibilität werden entscheidend sein“, sagt der 25-Jährige.

Derzeit trainiert Hilbert mit anderen Bundeskadern in Griechenland und ist guter Dinge: „Das Training passt.“