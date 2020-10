Leichtathletik-Talent Lara Marie Savu glänzt beim Heimspiel

Eisenach. Eisenacher Gymnasiastin als „Gold-Marie“: Savu siegt beim Nachholmeeting im Wartburgstadion mit der Staffel und in drei Einzeldisziplinen.

Bei angenehmen Herbstwetter konnten mehrere im Frühjahr ausgefallene Leichtathletik-Wettkämpfe gewissermaßen als Komprimat in einem Zehn-Stundenprogramm im Wartburgstadion nachgeholt werden.

Zunächst wetteiferten einige Grundschulen vom Kreis Eisenach um die erfolgreichste Schulmannschaft. Gleich danach gab es die 19. Auflage des Hochsprungmeetings, das freilich nicht mehr die hochkarätige Klasse der ersten zehn Auflagen aufweisen kann. Dafür gab es eine überschaubare Anzahl attraktiver Disziplinen für über 60 Teilnehmer aus 17 Vereinen.

Start mit Lichtschrankentechnik

Während für die Altersklasse 11 nur der 50-m-Sprint auf dem Programm stand, gab es für die B-Schüler mit 75 m, 60 m Hürden, Weitsprung und 4 x 75 m Staffel mehrere Startmöglichkeiten – und das mit Lichtschrankentechnik. Die AK 14/15 konnte sich über 300 m oder 300 m Hürden im Langsprint messen. Hauptprogramm war neben dem Hochsprung für die AK 14 – 17 (und jünger) das Kugelstoßen der Erwachsenen. Allerdings lief diese Disziplin nicht optimal ab, da sich durch Nachmeldungen von einigen Sportlern zum Hochsprung der Ablauf so verzögert hatte, dass das Kugelstoßen erst 18.35 Uhr stattfand.

Erwartungsgemäß hatte sich die Formkurve der Senioren-Vorzeigesportler Andy Dittmar (BIG Gotha und Carmen Hildebrandt (Ohrdrufer LF) zum Oktoberanfang im letzten Wettkampf schon etwas gesenkt, wie auch die Abendsonne, so dass die Siegerweiten von 17,14 m bzw. 12,59 m (3 kg) nicht den anvisierten Saisonabschlusszielen entsprachen. Zudem konnte Alexander Rödiger (LG Ohra-Energie) nicht teilnehmen.

Anna Amalia Riechel Zweite beim Hochsprung

Das Hochsprungmeeting gewann Karolin von Glasenapp (w 15) von der HSG Nordhausen mit ansprechenden 1,60 m vor Anna Amalia Riechel (w 14) von der LG Ohra-Energie, die nach einem Jahr Wettkampfpause passable 1,55 m meisterte. Im männlichen Bereich siegte Finn Gustav Perchner (m 13) vom Gothaer LAC, dem 1,40 m reichten und der sich zudem über Siege im Weitsprung und über 60 m Hürden freuen durfte. Im selben Altersbereich 12/13 w konnte die Staffel I der LG Ohra-Energie über 4 x 75 m in der Besetzung Lotta Riechel (w 13), Lea Weber (w 12) Maria Matewosjan (w 13) und Lara Marie Savu (w 12) bei ihrem Sieg in starken 40,68 s brillieren, die damit sogar alle Jungenstaffeln in den Schatten stellte. „Gold-Marie“ Savu siegte zudem über 75 Meter, 60 Meter und im Weitsprung.

Fazit: Trotz kleiner Pannen, wie drei Laufwiederholungen wegen Startpistolendefekt, bot sich den Teilnehmern ein gelungener Wettkampf zum Saisonende, der von der Teilnahme zahlreicher Wintersportler geprägt wurde.