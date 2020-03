Marco Bachmann in Siegerpose.

Erfurt. Interview der Woche Der Nordhäuser Marco Bachmann holt Meisterschafts-Gold in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leichtathletik: „Wichtig war der Titel“

Marco Bachmann ist bei den nationalen Hallen-Titelkämpfen der Senioren in Erfurt zum Titel über 60 Meter gesprintet. In seiner neuen Altersklasse M45 setzte sich der Sprinter von der HSG Nordhausen in 7,43 Sekunden durch. Für den 44-Jährigen war es der achte deutsche Meistertitel.

Gratulation zu ihrem nächsten DM-Titel. Angesichts der starken Konkurrenz ist die Erleichterung sicherlich groß? Ich konnte mich zum Vorlauf nochmals um eine Zehntel steigern. Mir war wichtig, gewonnen zu haben. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Was bedeutet Ihnen dieser Meistertitel? Dieses Jahr besonders viel, weil ich im Januar mit Verletzungssorgen an der Wade zu kämpfen hatte. Ich bin erst Ende Januar zu den Thüringer Hallenmeisterschaften eingestiegen. Für mich war die Zeit über 60 Meter nicht zufriedenstellend. Danach überlegt man schon, macht es überhaupt Sinn weiter zu trainieren oder die Saison abzubrechen, um sich gezielt auf den Sommer vorzubereiten. Ich entschied mich fürs Weitermachen. Zumal ich noch fünf Wochen Zeit hatte, um mich vorzubereiten. Wie verliefen die letzten Tage bis zu Ihrem DM-Start? Im Training hatte es sich angefühlt, dass es ein schnelles Rennen von mir werden könnte. Beim Warmmachen habe ich dann eine gewisse Müdigkeit verspürt. In dem Moment habe ich mir gesagt, die Zeit ist zweitrangig, wichtig ist der Titel. Ein Blick in die Meldeliste: Sie gehörten als einer der Jüngsten in der Altersklasse M45 schon zu den Favoriten. Ich war mit der zweitschnellsten Zeit in diesem Winter angereist. Das war für mich ein wenig ungewohnt. In dieser Saison war nur Jörg-Uwe Sparenberg schneller. Als ich seine Zeit gesehen habe, war mir klar, dass es für mich richtig hart werden wird und ich schon beißen muss, um eine Titelchance zu haben. Ihr Vorlauf sah sehr souverän aus. Wie hat er sich für Sie angefühlt? Während des Rennens bekam ich ein paar muskuläre Probleme, weshalb ich den Lauf nicht voll durchgezogen habe, um nicht noch das Finale zu riskieren. Wie haben Sie das Finale erlebt? Ich habe geschaut, dass ich gut beschleunigen kann. Ich war gleich vorne – und habe mich kurz umgeschaut, ob Sparenberg kommt. Er ist im fliegenden Bereich sehr stark. Er kam nicht. So konnte ich den Sieg sicher nach Hause bringen. Ihre Siegerzeit lag bei 7,43 Sekunden. Wäre zeitmäßig noch mehr möglich gewesen? Ich denke schon. Wenn man merkt, dass jemand aufkommt oder man nebeneinander läuft, dann kann man schon eine halbe Zehntel schneller laufen. Letztlich zählte für mich das Durchkommen und dass man sich nicht noch verletzt. Die deutsche Hallen-Bestleistung steht bei 7,26 Sekunden. Ist das eine Zeit, die Sie sich zutrauen? Diese Zeit kann ich auf jeden Fall laufen. Das war auch das Ziel für diesen Winter. Dafür muss in der Vorbereitung alles passen und ich hätte bereits Anfang Januar die ersten Wettkämpfe bestreiten müssen. Mit 7,26 Sekunden ist man übrigens international in meiner Altersklasse auch ganz vorn dabei. Die nächste Hallensaison kommt bestimmt und da werde ich den Rekord neu angreifen. Das war ihr achter DM-Titel bei den Senioren. Können Sie ihre Medaillen überhaupt noch zählen? Ja, das ist noch recht übersichtlich. Ich bewahre mir meine Medaillen bei uns Zuhause in einer Vitrine auf. Bisher sind es acht Gold-, acht Silber- und eine Bronzemedaille.