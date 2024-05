Hechingen. Niko Kappel und seine starke Konkurrenz hatte sich Stück für Stück herangepirscht. Nun hat der Stuttgarter als erster kleinwüchsiger Kugelstoßer die 15-Meter-Marke durchbrochen.

Rio-Paralympicssieger Niko Kappel hat als erster kleinwüchsiger Kugelstoßer die 15-Meter-Marke geknackt. Elf Tage vor seinem Wettkampf bei der WM in Kobe/Japan stieß der Stuttgarter beim Meeting Jump & Fly in Hechingen die Kugel auf 15,07 Meter und verbesserte den alten Weltrekord um acht Zentimeter.

Wie bei seinem bisher letzten Weltrekord vor zwei Jahren in Nottwil in der Schweiz stellte der 29-Jährige die Bestmarke im sechsten und letzten Versuch auf.

„Ich bin super happy, richtig euphorisiert“, sagte Kappel: „Es hat einfach alles gepasst - Wetter, Anlage, die grandiose Atmosphäre in Hechingen. Genial. Ich wusste, die magische 15-Meter-Grenze wird irgendwann fallen. Dass es heute geklappt hat, freut mich mega. Ich kann es noch gar nicht wirklich fassen.“ Am 2. September in Paris wird Kappel um sein zweites Paralympics-Gold kämpfen.

