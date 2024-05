Doha. Die deutschen Leichtathleten haben in Abwesenheit von Europameister Julian Weber einige gute Ergebnisse beim Diamond-League-Meeting in Doha verbucht. Diskuswerfer Henrik Janssen belegte mit 65,74 Metern den dritten Rang, es gewann der slowenische Ex-Weltmeister und Olympia-Mitfavorit Kristjan Ceh mit 70,48 Metern.

Weitspringer Simon Batz kam mit 8,13 Metern auf Rang vier. Der WM-Vierte Carey McLeod aus Jamaika siegte mit starken 8,52 Metern vor Olympiasieger Miltiadis Tentoglou. Der Grieche sprang 8,36 Meter. Über 200 Meter sprintete der deutsche Rekordhalter Joshua Hartmann in 20,36 Sekunden auf den sechsten Platz. Der Amerikaner Kenneth Bednarek war in 19,67 Sekunden eine Klasse für sich.

Im stark besetzten Speerwurf-Feld fehlte Julian Weber, der WM-Vierte hatte seine Teilnahme wegen Adduktorenproblemen abgesagt. Der Mainzer will nun am 19. Mai in Rehlingen in die Saison starten. Den Sieg holte der tschechische WM-Dritte Jakub Vadlejch mit 88,38 Metern - nur zwei Zentimeter vor Olympiasieger und Weltmeister Neeraj Chopra aus Indien.

