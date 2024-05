Berlin. Beim EM-Heimspiel in München gewann Hochspringer Tobias Potye 2022 Silber. In Rom kann er nun nicht dabei sein.

Ohne Hochspringer Tobias Potye muss das deutsche Leichtathletik-Team bei den Europameisterschaften in Rom antreten. Wie der deutsche Verband mitteilte, sagte der 29-Jährige aus München für die kontinentalen Titelkämpfe verletzt ab.

Vor zwei Jahren hatte der Lokalmatador bei der EM im heimischen Olympiastadion Silber geholt, bei den Weltmeisterschaften im vorigen Jahr wurde Potye starker Fünfter.

Bisher hat der Deutsche Leichtathletik-Verband insgesamt 100 Athleten und Athletinnen für die EM vom 7. bis 12. Juni nominiert, die erster Saisonhöhepunkt im Olympia-Jahr ist. Voraussichtlich an diesem Wochenende kommen noch jene dazu, die über die europäische Rangliste und eine Leistungsbestätigung einen Quotenplatz sicher haben. 2022 war der DLV bei der EM die Nummer eins in der Nationenwertung, bei der WM im Vorjahr in Budapest gab es keine Medaille.

© dpa-infocom, dpa:240529-99-204622/2 (dpa)