Ex-Sprint-Ass Krabbe: "Das Rad kann man nicht zurückdrehen"

Berlin.Die frühere Sprint-Königin Katrin Krabbe würde auch die schlechten Tage nicht aus ihrer Vita streichen.

"Egal, was in meinem Leben passiert ist und wie schlimm die Zeiten auch waren: Wenn mir das nicht passiert wäre - ich wäre heute nicht dieser Mensch", sagte die Doppelweltmeisterin und Welt-Leichtathletin von 1991 in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Freitag wird Katrin Krabbe-Zimmermann 50 Jahre alt.

"Durch mein Leben zogen sich so viele schöne, wunderschöne Momente", erzählte die dreimalige Europameisterin (Split 1990) und zweimalige Weltmeisterin (Tokio 1991). Die Neubrandenburgerin lernte aber ebenso die Schattenseiten kennen - im Sport wie privat: "Es gab Momente in meinem Leben, die auch richtig schlecht waren." Anfang Mai 2015 nahm sich ihr Mann Michael Zimmermann das Leben.

Der Skandal um angeblich manipulierte Dopingproben aus dem Trainingslager Stellenbosch/Südafrika und der Clenbuterol-Fall prägen 1992 ihre Karriere ebenso wie die Goldmedaillen vor und nach der Wende. "Das Rad kann man nicht zurückdrehen, aber man kann aus Fehlern und Erfahrungen lernen", sagte die Mecklenburgerin, die im Service eines Neubrandenburger Autohauses arbeitet und sich ehrenamtlich im Hospiz engagiert.

Ihren 50. Geburtstag feiert Krabbe aber nicht in ihrer Heimatstadt: Die Party mit der Familie und Freunden steigt bei ihrem neuen Partner Karsten, einem Immobilienunternehmer, in Chemnitz.