Große Hitze: Programmänderung bei Leichtathletik-WM

Budapest Die große Hitze in Budapest hat zu einer Programmänderung bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften geführt.

Wie der Weltverband mitteilte, wurden die Vorläufe der Frauen über 5000 Meter an diesem Mittwoch vom Vormittag auf den Abend verlegt. Nach einem Unwetter zum Auftakt am vergangenen Samstag steigen die Temperaturen in Budapest seitdem jeden Tag über 30 Grad.

In der zweiten WM-Hälfte sind noch einige Ausdauer-Wettbewerbe vorgesehen. Am Donnerstag sollen die Geherinnen und Geher über 35 Kilometer antreten. Für Samstag ist der Marathon der Frauen geplant, für den abschließenden Sonntag der Marathon der Männer. Als Startzeit ist jeweils 7.00 Uhr vorgesehen. Dann betragen die Temperaturen nur etwa 20 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist derzeit aber immer sehr hoch.