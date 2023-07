Marathonläufer Ekiru droht zehnjährige Doping-Sperre

Monte Carlo Dem kenianischen Weltklasse-Marathonläufer Titus Ekiru droht eine zehnjährige Sperre wegen Dopings.

Nach einer umfassenden Untersuchung der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Weltverbands World Athletics werden ihm vier Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorgeworfen, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Demnach ist der 31-Jährige nach seinen Siegen bei den Marathonläufen am 16. Mai 2021 in Mailand und am 26. November 2021 in Abu Dhabi positiv auf verbotene Substanzen getestet worden.

Außerdem wird ihm von der AIU vorgeworfen, für beide positiven Tests gefälschte medizinische Erklärungen und Unterlagen vorgelegt zu haben. Ekiru hat nun das Recht, sich vor dem Disziplinargericht der AIU zu verteidigen.