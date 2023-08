Sprintstar Lyles über Lückenkemper: EM-Gold eine Inspiration

Budapest US-Sprintstar Noah Lyles hat sich anerkennend über Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper geäußert und ihren EM-Titel über 100 Meter im vorigen Jahr als Inspiration für sich selbst bezeichnet.

Beide kennen sich vom gemeinsamen Training in den USA. „Das ist kein einfacher Weg, aus Deutschland in die USA zu gehen“, sagte Lyles am Freitag vor dem Start der Leichtathletik-WM in Budapest. Der 26-Jährige zeigte sich froh, dass er selbst nicht einen solchen Weg habe gehen müssen.

Lyles lobte die Bescheidenheit von Lückenkemper und ihre kämpferischen Qualitäten. „Sie ist ein Hund“, sagte er mit Blick auf ihren Biss und ihren Willen. Lückenkemper habe im vorigen Jahr bei der EM in München ihr Halbfinale nicht gewonnen, dann trotzdem den Endlauf für sich entschieden, obwohl sie sich bei einem Sturz beim Zieleinlauf noch mit den eigenen Spikes am Knie verletzte. Das sei auch ein großer Moment für Deutschland gewesen, sagte Lyles, der in Budapest über die 100 und die 200 Meter antritt. Auch mit der Staffel holte Lückenkemper dann noch EM-Gold.

Lückenkemper hat ihrerseits schon Lyles gelobt, dessen großen Willen im Training und seine Fähigkeit beschrieben, Dinge zu erklären. In einem am Freitag veröffentlichten Interview der „Funke Mediengruppe“ betonte die 26-Jährige erneut, sie habe mit der WM noch eine Rechnung offen und wolle anders als im Vorjahr in Eugene in den Endlauf kommen. Die Vorläufe in Budapest finden an diesem Sonntag statt, das Finale dann am Montagabend.