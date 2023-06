Team-EM: Belgische Kugelstoßerin über 100 Meter Hürden

Chorzow Belgien schickte aus der Not heraus bei der Team-EM die Kugelstoßerin und Hammerwerferin Jolien Boumkwo ins Rennen über 100 Meter Hürden.

Die 21-fache belgische Wurf-Meisterin brauchte für den Lauf über die zehn Hürden 32,81 Sekunden, die Spanierin Teresa Errandonea als Erste 13,22 Sekunden.

Grund für den kuriosen Einsatz von Boumkwo war der kurzfristige Ausfall einer Teamkollegin. So konnten die Belgier zumindest noch zwei Punkte holen, da sie von der Disqualifikation der Schweizerin Ditaji Kambundji profitierten. Die deutsche Starterin Monika Zapalska (Wattenscheid) war in dem Rennen Dritte in 13,32 Sekunden geworden.