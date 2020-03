Letzter werden kommt für Neunhofen gar nicht in die Tüte

Ritze, du hast ‘nen geilen Körper. Setz ihn ein! – Das sitzt! Grinsend hebt Michael Ritze den soeben ins Aus getrudelten Fußball auf, dreht sich und stellt sich fast schon aufreizend zum Einwurf parat.

So?

So!

„Wir sind schon eine dufte Truppe“, sagt der Trainer. Sagt Daniel Hönl. Und lacht.

„Der Spaß ist da – auch wenn die Punkte fehlen“, erklärt der Übungsleiter des TSV 1898 Neunhofen. Eigentlich seien keine echten Fußballer dabei, zumindest keine Gelernten, fügt der 47-Jährige augenzwinkernd an. Vor zehn Tagen fuhren er und seine Schützlinge den ersten Saisonsieg ein. Das 4:1 in Weira, beim Vorletzten, bedeutete, dass man die Rote Laterne der 1. Kreisklasse direkt dort ließ. Am Wochenende stand nun ein Trainingslager an – trotz Corona. „Als wir das geplant haben, war an Corona nicht zu denken“, sagt der Trainer. Der Vertrag mit dem Sporthotel in Naumburg war fix, eine Absage kam nicht infrage. Der Sinn sei ja auch gewesen, dass sich alle im Team endlich auch einmal näher kennenlernen. „Zu wissen, ob der andere nachts schnarcht oder wie viel Bier er verträgt, bekommst du ja nur mit, wenn man als Team zusammen ist. Jeder für sich ist schon ein toller Typ. Die nun mal zusammenzuschweißen, das war der Hintergedanke. Das Fußballspielen werden sie jetzt in drei Tagen auch nicht mehr lernen ...“ Sagt’s und gient.

Seine Mannschaft hat wahrlich viel zu bieten: Ein Keeper ist eigentlich Tätowierer und einer der Sponsoren. Der Vereinschef selbst ist als rechter Verteidiger nicht aus der Mannschaft wegzudenken, auf seiner Position konkurrenzlos. Denn Defensivspieler sind rar gesät beim TSV. „Weil die meisten nur Bock haben mit Ball und nicht gegen den Ball“, erzählt Hönl. Und wenn es mal einen gibt, der gern hinten spielt, der hat dann Probleme mit der Kondition. Läufe als Hausaufgaben würden kaum freiwillig gelöst. Manchmal ist’s zum Mäusemelken.

Und doch: Die Motivation ist groß; vor allem beim Trainer. „So zwingt man sich ja auch selbst, sich trotz des hohen Alters noch ein wenig zu bewegen“, sagt er. Außerdem: „Es ist ja kein anderer da, der ist macht“. Ursprünglich sei er als Notnagel engagiert worden – als Spieler. „Da hieß es: Du wohnst im Ort, da kannst du auch mal als Methusalem mitspielen“, erzählt Hönl. Die Gräten seien alt, weswegen er sich dann auf den Trainerjob fokussiert. „Ich wurde vom Vorstand, die alle jünger sind als ich, als ältester Spieler gebeten, den Vorturner zu machen. Mit den jungen Kerlen zu arbeiten, da hatte ich Bock drauf.“ Er könne Fußball besser erklären, als selber spielen, fügt er lachend an. Dass er im Trainingslager mit dem Laptop auf dem Feld steht, gut, das habe seine Bewandtnis. „Das hängt einfach damit zusammen, dass ich meine eigene Klaue nicht erkennen kann, wenn ich mir Notizen mache. Somit ist der Trainingsplan im Laptop besser aufgehoben. Außerdem lässt sich so gleich noch die Musik für den Kraftkreis bedienen.“

Die Hälfte der Mannschaft ist neu, allein fünf der Jungs kommen aus Jena, fahren einmal in der Woche in den kleinen Vorort von Neustadt an der Orla, um zu trainieren, einmal dann zu den Spielen. „Da war es einfach mal fällig, etwas gemeinsam zu unternehmen“, sagt Hönl, Spitzname Zlatan. Die langen Haare, der Spitzbart, manch Geste; ja, so einiges am Trainer erinnert an den sonderbaren Topstar aus Schweden. „Ich werde schon seit einigen Jahren so genannt. Angefangen hat das auf einem Bolzplatz in Jena.“ Seine Frau stamme aus Jena, habe ihn immer mal mitgenommen zu einem Freizeitkick. Dort hat er auch jene Jungs kennengelernt, die nun für seinen TSV spielen. „Das war ein wilder Haufen, der sich da in der Ringwiese jeden Dienstag traf.“ Als dann in Neunhofen personell Not am Mann war, gleichzeitig die Freizeitelf immer mehr ausdörrte, holte er die, die noch motiviert waren, einfach zu sich zum TSV. Für diese Jungs sei es spannend gewesen. „Sie waren das erste Mal in einem Verein organisiert, hatten plötzlich einen Spielerpass und Punktspiele.“ An Einsatzbereitschaft habe es da keinem gemangelt. „Als Trainer verzweifelt man dann eher, wenn simple Dinge wie Ballannahme oder ein Pass über drei Meter nicht funktionieren. Dan ruft man sich immer in Erinnerung, dass man aus dieser Liga nicht absteigen kann, dass es nur um den Spaß geht – auch für mich“, erzählt er.

Nur Letzter werden, das kommt nicht in die Tüte. „Wir haben den Anspruch, trotz des Rückstandes, noch ein paar Mannschaften hinter uns zu lassen“, sagt Hönl. Offen sei nur, ob die Saison wegen der Corona-Krise überhaupt zu Ende gebracht werden kann.

Und in Zukunft? Mal etwas mehr? Erster werden? Aufsteigen? Um Himmels Willen, nein. „Die Ambitionen haben wir nicht. Dafür ist auch die Fluktuation im Team zu groß.“ Es gebe immer mal einen, der wegen Hausbau oder Kind mal eine Saison aussetzt. Das erschwert die Planung, lasse keine Konstanz zu. „Für die meisten geht es darum, sich ein bisschen zu bewegen, mit einer Truppe wie dieser unterwegs zu sein.“ Der Spaß komme da nie zu kurz, hier und da müsse er sich schon zusammenreißen, um in seiner Coachingzone nicht lauthals loszulachen. „Man hat in jedem Spiel irgendeine Anekdote, die hängen bleibt. In einem Spiel waren wir uns nicht sicher, ob wir noch einmal wechsel dürfen. Da hat sich der Ersatzspieler an den Spielfeldrand gestellt, dem Schiedsrichter zugewinkt und quer über den Platz gerufen: ‘Schiri, haste mal kurz Zeit’. Das ist schon Situationskomik.“ Außerdem komme es durchaus mal vor, dass eine Spielerfrau auf der Trainerbank erscheint und nach bestem Willen gut gemeinte Tipps abgebe, auf welcher Position ihr Göttergatte doch viel besser eingesetzt wäre.

Erzählt’s – und lacht. Das sei alles kein Problem, eben weil man ganz unten in der Nahrungskette des Fußball-Zirkus’ steht. „Wenn man es positiv formulieren will, ist das hier noch der ehrliche Fußball“, sagt Hönl.

Dann fliegt der Einwurf von Michael Ritze auf dem Naumburger Kunstrasenkleinfeld in die Box. Ablage. Schuss. Drüber. Der nächste, ruft Ritze, sitzt.