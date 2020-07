Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Letzter Wettstreit der Quarantathlon-Serie absolviert

Aufgrund der ungewöhnlichen Situation im Frühjahr 2020 und der damit verbundenen vielen Absagen der geplanten Triathlon-Wettkämpfe wurde eine besondere sportliche Herausforderung geschaffen. Der „Quarantathlon“ wurde ins Leben gerufen. Es wurden neun Herausforderungen kreiert, die an festgelegten Wochenenden unter den vorgegebenen Bedingungen durchgeführt werden konnten. Am vergangenen Wochenende konnte die letzte sportliche Herausforderung durchgeführt werden. Durch diese Veranstaltungsreihe hatten die Triathleten wieder ein Ziel. Sie gingen so mit größerer Begeisterung und Motivation an das wöchentliche Training.

Auch der HSV Weimar Triathlon beteiligte sich an dieser Veranstaltungsreihe. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsenen sahen sich motiviert, zielgerichtet für den nächsten Wettbewerb zu trainieren. Vom HSV Weimar Triathlon nahmen insgesamt 82 Sportler, davon 58 Kinder und Jugendliche, an dieser Veranstaltungsreihe teil. Besonders hervorzuheben sind die Teilnehmerzahlen in der Altersklasse U 12 und des VR-Bank-Juniorteams. Bei manchen wurde der einzelne Wettbewerb zu einem kleinen Familienfest, weil die Angehörigen zur Unterstützung mit bei der Durchführung des Wettbewerbs dabei waren.

Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren der Veranstaltungsreihe. Durch die Umsetzung dieser Idee gab es ein Ziel für die vielen Trainingsstunden und die Motivation, auch in dieser Corona-Zeit intensiv zu trainieren. Diese Zeit konnte so für die sportliche Weiterentwicklung gut genutzt werden. So wurde ein Rahmen geschaffen, auch in dieser speziellen Situation das Leistungsniveau besonders der jungen Sportlerinnen und Sportler hoch zu halten und zu steigen. Man kann sagen, dass die Veranstaltungsreihe ein voller Erfolg war.

Nun hoffen viele Thüringer Triathleten, dass der letzte noch nicht abgesagte Wettbewerb Anfang September stattfinden kann. Das wäre der Bergsee Triathlon Ratscher.