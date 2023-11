Licht am Horizont

Marco Alles über den Erfolg der U-17-Fußballer bei der WM

Diese Jungs tun dem deutschen Fußball einfach gut. Es ist nicht nur der Einzug ins Finale an diesem Samstag gegen Frankreich, sondern auch die Art und Weise, mit der die U-17-Nationalelf bei der Weltmeisterschaft begeistert. Einsatzstark, voller Spielfreude und ausgestattet mit einem unbedingten Willen setzten sich die DFB-Youngster gegen Favoriten wie Spanien und Argentinien durch. Und sie zeigten damit den Akteuren aus der A-Mannschaft, auf welche Tugenden es tatsächlich ankommt.

Sportchef Marco Alles. Foto: Marco Schmidt / Erfurt

In Zeiten, in denen Deutschland nach Talenten lechzt und die größte Nachwuchsreform in seiner Fußball-Geschichte anschiebt, ist der Erfolg ein Hoffnungsschimmer. Mehr kann er auch gar nicht sein. Ein sehr guter Jahrgang löst gewiss nicht alle Probleme. Und nicht jeder, der derzeit in Indonesien für Furore sorgt, wird den ganz großen Durchbruch schaffen. Das lehrt die Erfahrung. Doch der Einzug ins Endspiel sollte Bestätigung und Ansporn für die gesamte Jugendarbeit sein.

Allzu reich ist der DFB bei WM-Turnieren schließlich nicht dekoriert. Bislang gewann erst ein deutsches Nachwuchsteam den Titel: 1981 die U-20-Auswahl unter anderem mit Michael Zorc und Roland Wohlfarth. Die Weltmeister von damals waren ebenfalls als amtierender Europameister angereist und wuchsen als jüngste Mannschaft über sich hinaus. Die Parallelen sind unverkennbar und kein schlechtes Omen für die aktuelle U17.