Live! Außenseiter Marokko fordert Portugal im Viertelfinale

Doha. Marokko will im Duell mit Portugal etwas Historisches schaffen und als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale einziehen. Der Live-Ticker:

Das Team von Trainer Walid Regragui kann als erste afrikanische Mannschaft ein WM-Halbfinale erreichen. Beim Achtelfinal-Coup gegen Spanien mussten die Abwehr-Asse Noussair Mazraoui vom FC Bayern und Nayef Aguerd von West Ham angeschlagen raus. Der Coach sagte aber: „Egal wer spielt, wir werden alle das Beste geben und keine Ausreden suchen.“ Die Nordafrikaner setzen auch gegen Portugal (16.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf ihre starke Defensivarbeit: In vier WM-Spielen kassierten sie erst ein Gegentor beim 1:2 gegen Kanada - und das war ein Eigentor.

Das Spiel im Live-Ticker:

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos hat Respekt vor dem Gegner: „Sie sind ein sehr gut organisiertes Team mit großem Potenzial“, sagte er. „Ihre Spieler spielen bei den besten Clubs der Welt, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München. Es wird kein einfaches Spiel für Portugal.“

Ob Superstar Cristiano Ronaldo, der zuletzt auf der Bank saß und das große Thema der vergangenen Tage war, von Beginn an spielen darf, blieb offen. „Jeder Trainer stellt seine Mannschaft so auf, wie er es für richtig hält und passt die Strategie an den Gegner an. Genau das werde ich tun“, sagte Santos. (dpa)