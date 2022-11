LIVE! Belgien führt bei WM weiter 1:0 gegen Kanada

Al-Rajjan. Belgien und Kanada steigen in die WM ein. BVB-Profi Thomas Meunier nimmt zunächst auf der Bank Platz. Das Spiel im Ticker.

Trotz mäßiger Leistungen bei seinem Klub Real Madrid startet Belgien mit Eden Hazard in die Fußball-WM in Katar. Der Kapitän spielt gegen Kanada in der Anfangsformation neben Kevin De Bruyne im offensiven Mittelfeld. Der Dortmunder Bundesliga-Profi Thomas Meunier sitzt im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan zunächst auf der Bank, stattdessen beginnt Timothy Castagne als rechter Außenverteidiger.

Belgien gegen Kanada: Die WM im Live-Ticker

Bei Kanadas erstem WM-Spiel seit 36 Jahren steht Bayern-Profi Alphonso Davies von Beginn an auf dem Platz. Der 22-Jährige hat seinen Muskelfaserriss rechtzeitig auskuriert und bildet mit Tajun Buchanan vom FC Brügge die offensive Flügelzange. Im Zentrum soll Jonathan David für Tore sorgen. Zudem kommt der frühere St. Pauli-Profi Junior Hoilett zum Einsatz. Bei seiner bisher einzigen WM-Teilnahme war Kanada 1986 in Mexiko mit drei Niederlagen als Gruppenletzter ausgeschieden. (dpa)

WM-Schema Belgien gegen Kanada

Belgien: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker - Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Bereit für den WM-Auftakt: Die Belgier Toby Alderweireld und Jan Vertonghen Foto: Getty