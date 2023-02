Frauenfußball Live! DFB-Frauen empfangen Schweden in Duisburg

Duisburg. Es ist nur ein Testspiel - aber eines zwischen zwei Weltklasse-Teams: Deutschland gegen Schweden in Duisburg. So läuft das Spiel.

Es ist der Abend der Heimkehr: Beim Testspiel der deutschen Fußballfrauen in der MSV-Arena gegen Schweden (ab 18.15 Uhr) werden viele Familienmitglieder und Freunde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf den Tribünen sitzen. Die 55-Jährige feiert die Heimkehr in ihre Geburtsstadt mit dem Topspiel gegen Schweden. Der Weltranglistenzweite empfängt den -dritten zum ersten Spiel des WM-Jahres.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp ist zurück in Duisburg

Auch für Mannschaftsführerin Alexandra Popp ist es ein besonderes Spiel. In Duisburg feierte sie als Spielerin des FCR 2001 viele Erfolge, in der MSV-Arena absolvierte sie 2010 ihr erstes Länderspiel. Heute wird es ihr 125. sein. Neben Popp haben auch zahlreiche weitere Spielerinnen Verbindungen zum Ruhrgebiet, wuchsen in Nachbarstädten auf oder spielten für die SGS Essen.

Neben Popp stürmen heute ihre Wolfsburger Klubkollegin Svenja Huth und Klara Bühl vom FC Bayern München. Für die erkrankte Wolfsburgerin Lena Oberdorf spielt Sjoeke Nüsken von Eintracht Frankfurt im defensiven Mittelfeld. Die nach der EM verletzte Marina Hegering (ebenfalls VfL Wolfsburg) kehrt als Abwehrchefin zurück. Hegering hatte als FCR-Spielerin einst mit Popp und Trainerin Voss-Tecklenburg 2009 im MSV-Stadion die Women's League, den Vorgängerwettbewerb der Champions League, gewonnen.

Die deutsche Aufstellung: Frohms - Hendrich, Kleinherne, Hegering, Huth, Popp (C), Däbritz, Rauch, Bühl, Magull, Nüsken.

So läuft das Spiel: