Live! England und Frankreich starten unverändert

Doha. Frankreich gegen England - das ist ein Fußball-Klassiker schon im Viertelfinale. Setzt sich der Titelverteidiger durch? Das Spiel im Live-Ticker.

Vize-Europameister England und Weltmeister Frankreich gehen mit unveränderten Startaufstellungen in das WM-Viertelfinale in Katar. Sowohl Gareth Southgate als auch Didier Deschamps sahen am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nach den deutlichen Achtelfinal-Siegen über Senegal und Polen keinen Grund für Veränderungen. Bei den Three Lions beginnt damit Dortmunds Jude Bellingham wieder im offensiven Mittelfeld, neben ihm komplettieren Bukayo Saka, Phil Foden sowie Kapitän Harry Kane die Offensive.

Raheem Sterling steht wieder im Kader, nachdem er vergangenen Sonntag wegen privater Probleme in die Heimat gereist war. In Sterlings Haus in Großbritannien war unmittelbar vor dem Achtelfinale eingebrochen worden. Der Chelsea-Angreifer kehrte am Freitag nach Katar zurück und wird wie Marcus Rashford als Joker erwartet.

Die Franzosen setzen wie gewohnt auf ein 4-2-3-1 mit Superstar Kylian Mbappé auf der linken Offensivseite. Olivier Giroud als Stürmer, Antoine Griezmann als Spielmacher sowie Ousmane Dembelé starten daneben. In der Abwehr darf Dayot Upamecano vom FC Bayern erneut beginnen, während Mannschaftskollege Benjamin Pavard ein weiteres Mal auf der Bank sitzt. Das bislang letzte WM-Duell der beiden Teams fand 1982 in Spanien statt. Damals siegte England mit 3:1.(dpa)