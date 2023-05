Live! 2:0 Hoffenheim! Schlecht für Schalke und VfL Bochum

Hoffenheim. Hochspannung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Die TSG Hoffenheim steht vor einer schweren Aufgabe gegen Union Berlin. Der Live-Ticker.

Der 1. FC Union Berlin muss im Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim neben dem verletzten András Schäfer auch den erkrankten Robin Knoche ersetzen. Für Schäfer spielt am vorletzten Spieltag Morten Thorsby im Mittelfeld. Paul Jaeckel ersetzt in der Abwehr Knoche. Das Team von Trainer Urs Fischer will mit einem Sieg Kurs auf die erstmalige Champions-League-Teilnahme halten.

TSG Hoffenheim gegen Union Berlin: Das Spiel heute im Live-Ticker

Bei den Hoffenheimern fehlen die verletzten Stammkräfte Kevin Vogt und Pavel Kaderabek sowie der gesperrte Stanley Nsoki. Die zuletzt angeschlagenen Ozan Kabak und Dennis Geiger sind rechtzeitig fit. In der Startelf der abstiegsbedrohten Kraichgauer steht in Grischa Prömel ein früherer Union-Profi. Der Mittelfeldspieler trifft erstmals auf seinen Ex-Club, mit dem er 2019 ins Oberhaus aufgestiegen war. In der Hinrunde fehlte er verletzt.

Die TSG Hoffenheim steht heute gegen Union Berlin unter Zugzwang. Foto: Getty

Für die TSG Hoffenheim wird es im Abstiegskampf eng. Sollten der VfL Bochum und Schalke gewinnen, die TSG heute aber nicht punkten, droht der Absturz auf den Relegationsplatz. So steht es auf den anderen Plätzen: