Live! Kracher bei der WM: Niederlande gegen Argentinien

Doha. Niederlande oder Argentinien − auf wen trifft Kroatien im Halbfinale der WM in Katar? Das zweite Viertelfinal-Spiel im Live-Ticker.

Nach dem Elfmeter-Krimi zwischen Kroatien und Brasilien (5:3 n.E.) treten die Niederlande nun zum zweiten Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Argentinien an. Das Duell ist ein echter WM-Klassiker, schon fünfmal standen sich beide Teams auf der WM-Bühne gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen ist Bondscoach Louis van Gaal noch in unschöner Erinnerung, beendeten die Südamerikaner doch bei der WM 2014 im Halbfinale durch einen Sieg im Elfmeterschießen die Oranje-Träume vom Titel. Bitter war für die Niederländer auch die Final-Pleite gegen Argentinien 1978.

„Wir haben eine Rechnung zu begleichen“, sagte van Gaal und betonte: „Das Turnier beginnt jetzt richtig für uns.“ Soll das Weiterkommen gelingen, müssen sie Lionel Messi stoppen. Die fünfte WM ist bislang auch die beste des siebenmaligen Weltfußballers.

Messi ist in Spiellaune wie selten bei einer Weltmeisterschaft, gegen Australien schoss er seinen ersten K.o.-Runden-Treffer. „Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler. Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist“, sagte van Gaal. Darin liege eine Chance. (fs/dpa)

Die Startaufstellungen:

Niederlande: Noppert - Timber, van Dijk, Ake - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Memphis Depay - Gakpo, Bergwijn

Argentinien: E. Martinez - Romero, Otamendi, Martinez - E. Fernandez - Molina, de Paul, Mac Allister, Acuna - Messi, J. Alvarez