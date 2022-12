Live! Kroatien und Argentinien kämpfen ums WM-Finale

Doha Argentinien und Kroatien können den Einzug ins Finale der Fußball-WM perfekt machen. Das erste Halbfinale ab 20 Uhr im Live-Ticker.

Die beiden Altstars Lionel Messi aus Argentinien und Kroatiens Luka Modric kämpfen mit ihren Nationalmannschaften um den Finaleinzug. Es ist das wohl letzte WM-Turnier der beiden Anführer. Während Modric schon bei der letzten WM in Russland mit Kroatien im Finale stand, schaffte es Argentinien vor acht Jahren zum bislang letzten Mal ins Endspiel.

Und wieder mal ruhen die Hoffnungen auf Messi. „Er ist unser Kapitän, unser Leader, er geht mit seiner Leidenschaft voran. Zu wissen, dass wir Messi im Team haben, gibt uns einen großen Push“, sagte Abwehrspieler Nicolas Tagliafico.

Vize-Weltmeister Kroatien setzte sich in den beiden K.o.-Runden jeweils im Elfmeterschießen gegen Japan und Brasilien durch. Die Argentinier, bei denen Marcos Acuna und Gonzalo Montiel Gelbsperren absitzen müssen, bezwangen im Achtelfinale Australien in der regulären Spielzeit und in der Runde der letzten Acht die Niederlande im Elfmeterschießen. (dpa)

Die Startaufstellungen:

Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - de Paul, E. Fernandez, Paredes, Mac Allister - Messi, J. Alvarez

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Kovacic, Modric - Pasalic, Kramaric, Perisic