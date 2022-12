Live! Kroatien und Brasilien kämpfen ums WM-Halbfinale

Al-Rajjan. Die Viertelfinal-Spiele bei der WM in Katar beginnen. Kroatien tritt gegen Brasilien an. Wer zieht ins Halbfinale ein? Der Live-Ticker.

Mit dem Top-Duell zwischen Vize-Weltmeister Kroatien und Rekord-Champion Brasilien beginnen an diesen Freitag (16 Uhr/Magenta TV) die Viertelfinal-Spiele bei der Fußball-WM in Katar. Dabei kommt es auch zum Aufeinandertreffen der beiden Superstars Neymar und Luka Modric. Brasilien sei natürlich Favorit, sagt Modric. „Aber die Praxis hat gezeigt, dass das nichts heißen muss. Wir machen uns keine Sorgen.“ Dabei weiß der Mittelfeldstratege von Real Madrid natürlich ganz genau, was ihn gegen die Seleção erwartet.

Keine Mannschaft bei diesem Turnier in Katar spielt bislang schöneren Fußball als Brasilien. Keine Mannschaft erzielt schönere Tore. Keine andere verfügt über ein größeres Offensivpotenzial als die Seleção. Trotzdem sind auch die Brasilianer selbst gewarnt. Denn nach Spielen gegen Serbien, die Schweiz, Kamerun und Südkorea wartet mit dem Vize-Weltmeister nun ihr erster echter Prüfstein. „Das wird ein Spiel, das unser maximales Level an Konzentration erfordern wird“, sagte Außenverteidiger Danilo.

Denn die Brasilianer treffen auf echte K.o.-Experten. Von ihren vergangenen neun K.o.-Partien bei Weltmeisterschaften haben die Kroaten sieben gewonnen. In all diesen neun Partien haben sie mindestens ein Tor erzielt. Zudem kämpfen die Brasilianer gegen ihre eigene Viertelfinal-Misere. Von ihren vergangenen vier WM-Viertelfinals haben sie drei verloren, zuletzt 2018 in Russland mit 1:2 gegen Belgien. Umso größer ist diesmal die Hoffnung auf den ersehnten sechsten WM-Titel. (dpa)

Die Startaufstellungen:

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Kovacic, Modric - Pasalic, Kramaric, Perisic

Brasilien: A. Becker - E. Militao, T. Silva, Marquinhos, Danilo - L. Paqueta, Casemiro - Raphinha, Neymar, Vinicius Junior - Richarlison