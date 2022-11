Live! Schwaches Spiel, 0:0 zwischen Costa Rica und Japan

Doha. Auch das DFB-Team wird auf das Duell zwischen Costa Rica und Japan blicken. Ein Sieg von Costa Rica würde helfen. Der Live-Ticker.

Die japanische Fußball-Nationalmannschaft tritt trotz des 2:1 gegen Deutschland in stark veränderter Aufstellung zum zweiten WM-Gruppenspiel an. Für die Partie gegen Costa Rica am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nominierte Chefcoach Hajime Moriyasu fünf neue Profis. Freiburgs Ritsu Doan, der beim Erfolg über die DFB-Elf den Ausgleich geschossen hatte, spielt diesmal genauso von Beginn an wie die weiteren Bundesliga-Profis Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Wataru Endo (VfB Stuttgart), Maya Yoshida (FC Schalke 04) und Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach).

Neu sind auch Mittelfeldspieler Hidemasa Morita, der für Düsseldorfs Ao Tanaka in die erste Elf rückt. Im Sturm bietet Trainer Moriyasu überraschend Ayase Ueda auf. Mit einem Sieg würde Japan einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Costa Rica nimmt nach dem deutlichen 0:7 gegen Spanien nur zwei Veränderungen vor. Kendall Waston und Gerson Torres erhalten das Vertrauen, dafür rotieren Jewison Bennette und Carlos Martinez aus der ersten Elf. (dpa)