Live! Leverkusen braucht Tore für Rückkehr an die Spitze

Leverkusen Der FC Bayern hat die Tabellenführung übernommen. Bayer Leverkusen ist nun gegen den 1. FC Heidenheim gefordert. Das Spiel im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen will in der Fußball-Bundesliga weiter am neuen Tabellenführer FC Bayern München dran bleiben. Drei Tage nach dem klaren Sieg beim Europa-League-Auftakt gegen den schwedischen Meister und Pokalsieger BK Häcken erwartet das Team von Trainer Xabi Alonso am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Um die Bayern nach deren 7:0 gegen den VfL Bochum wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen, benötigt Leverkusen allerdings mindestens ein 6:0.

Die Startaufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Kossounou - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Jo. Hofmann, Wirtz - Boniface

Heidenheim: K. Müller - Traoré, Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Theuerkauf, Maloney, Dovedan - Dinkci, Kleindienst, Beste