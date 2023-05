Live! Leverkusen gegen Rom auf drei Positionen verändert

Leverkusen. So will Bayer-Trainer Alonso gegen Rom das Finale der Europa League erreichen. Tausende Fans empfangen die Mannschaft. Der Live-Ticker.

Mehrere Tausend Fans haben die Mannschaft von Bayer Leverkusen auf das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) eingestimmt. Mit lautstarken Gesängen und zahlreichen Bengalos wurde der Bus des Fußball-Bundesligisten vor dem Anpfiff in Leverkusen empfangen.

Mit drei Änderungen gegenüber dem Hinspiel will Bayer Leverkusen doch noch den Einzug ins Endspiel der Europa League erreichen. Allerdings sind zwei davon die Folge aus dem mit 0:1 verlorenen Hinspiel bei der AS Rom. Für Odilon Kossounou und Robert Andrich, die sich vor einer Woche in Rom verletzt hatten, und den auf der Bank sitzenden Adam Hlozek beginnen diesmal Mitchel Bakker, Kerem Demirbay und Sardar Azmoun.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom - Hier geht es zum Live-Ticker:

José Mourinho schickt derweil dieselbe Elf der Roma auf den Platz. Dies bedeutet auch, dass Abwehrchef Chris Smalling und der argentinische Paulo Dybala in der Offensive nach ihren Verletzungen zunächst wieder nur auf der Bank sitzen. (dpa)