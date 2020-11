Lockdown: USV Erfurt will rechtliche Schritte prüfen

Auf Grundlage der neuen Thüringer Corona-Verordnung musste auch der Universitätssportverein Erfurt seinen Spiel- und Trainingsbetrieb seit Montag bis zum 30. November einstellen. Einzige Ausnahme ist das Reha-Sportangebot des USV, das durchgeführt werden darf. Ansonsten werden alle Sportanlagen für den Vereinssport geschlossen. Die Einschreibung für das Hochschulsportprogramm wird vorerst nicht eröffnet.

„Zweifelsohne ist die Corona-Lage in Deutschland leider wieder sehr ernst und schwierig geworden. Auch Thüringen und Erfurt sind davon zunehmend betroffen. Dies zu leugnen wäre unseriös“, so der Präsident des USV, Jens Panse. Dennoch bedauert er die Entscheidung der Landesregierung ohne Rücksprache mit den Betroffenen, den organisierten Vereinssport erneut vollständig auszusetzen. Bislang habe es im Rahmen des Sportangebots des USV nach den erarbeiteten Schutz- und Hygienekonzepten keinen einzigen bekannten Fall einer Corona-Infektion gegeben. „Dies spricht für die Wirksamkeit der Konzepte und gegen ein erneutes Verbot des Vereinssports“, so der Präsident des mit mehr als 1500 aktiven Sportlern größten Erfurter Sportvereins. In Thüringen sollen die Übungsleiter und Vereinsvorstände den Kindern erklären, warum sie zwar in der Schule weiter Sport treiben dürfen, aber seit Montag nicht mehr in ihren Verein dürfen. „Wir werden mit den Problemen allein gelassen“, stellt der Präsident enttäuscht fest.

Daher werde der USV in Abstimmung mit den Dach- und Sportfachverbänden prüfen, ob rechtliche Schritte unternommen werden.