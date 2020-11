Vier Wochen kein Vereinssport - wie problematisch ist das für die Fitness unserer Kinder?

Nach ersten Erkenntnissen aus dem Lockdown im Frühjahr hatte die Bewegungsaktivität von Kindern und Jugendlichen teils stark abgenommen. Doch damit war offenbar nicht nur ein Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit verbunden, sondern es haben auch die psychosozialen Beschwerden deutlich zugenommen. Das heißt, es sind Stress, Angst und Depressionen verstärkt aufgetreten. Wenn Kinder sich sportlich bewegen, ist das eine mögliche Kompensationsmöglichkeit, um mit Alltagsstress umzugehen. Wenn aber Sport und Bewegung fehlen, dann hat das eben auch Auswirkungen auf unsere Psyche.

Richten wir den Blick allein auf den Körper: Kann die verlorene Fitness schnell wieder aufgeholt werden?

Nach einem Monat Inaktivität ist ein deutlicher Rückgang der Fitness zu spüren. Das kann man aber über kurz oder lang wieder kompensieren. Die psychosozialen Effekte hingegen, vermuten Experten, könnten längerfristige Folgen haben.

In einzelnen Bundesländern dürfen Kinder in Vereinen weiterhin Sport treiben. Raten Sie auch in Thüringen dazu?

Vereinssport, der draußen ausgeübt wird, sollte meiner Meinung nach zugelassen werden. Denn gerade Sport im Freien birgt nachweislich ein geringeres Ansteckungsrisiko. Darüber hinaus haben die Sportvereine inzwischen ziemlich ausgefeilte Hygienekonzepte.

Das könnte Sie auch interessieren: