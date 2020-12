„Locke“ Sebastian Rauch nimmt’s locker

Über zu wenig Arbeit kann sich Sebastian Rauch nicht beschweren. Im Homeoffice befindet sich sein Laptop im Dauerbetrieb. Der 33-Jährige steht nicht nur im regen Austausch und gibt Online-Seminare an der Uni Würzburg, an der er vor einem Monat zum Doktor der Geographie promovierte. In den letzten Wochen hat sich die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssystem intensiviert. Themen wie medizinische Versorgungsformen oder Lebensmittelnahversorgung werden mit der Industrie- und Handelskammer und dem Gesundheitsamt analysiert.

Das erst einmal sperrig und kompliziert. „Locke“, wie Rauch seit jeher von allen genannt wird, nimmt es locker und klärt auf. „Bei unserem Austausch geht es um Erreichbarkeitsanalysen. Die Themen sind momentan sehr relevant und machen mir sehr viel Spaß. Ich bin recht frei in der Arbeitszeit und kann mir das sehr gut selbst einteilen. Der Job lässt sich sehr gut im Homeoffice realisieren“, sagt der gebürtige Gothaer.

Für Abwechslung und Ablenkung vom Job sorgt Söhnchen Leon, der in zwei Wochen ein Jahr alt wird. „Er hält uns ganz schön auf Trapp“, meint Rauch, der mit seiner langjährigen, beim Studium in Jena kennengelernten Freundin in München sesshaft geworden ist. Da sie aus der bayerischen Landeshauptstadt stammt, war der Umzug vor drei Jahren nicht nur der Liebe wegen sinnvoll. Denn auch wenn Rauch an der Uni in Würzburg angestellt ist und mitunter pendeln muss, ist München die neue Heimat geworden – nicht nur privat.

Seit einem Jahr bei Oberhaching

Seit etwas mehr als einem Jahr spielt der Power Forward, der seine gesamte Jugend und ersten Schritte im Männerbereich bei den Rockets Gotha verbrachte, für den ProB-Ligisten Oberhaching Tropics. Der Kontakt zum kleinen Club kam über deren Trainer Mario Matic zustande. Gegen ihn lieferte sich Rauch nicht nur in der ProB heiße Duelle, als Matic bereits an der Linie stand, sondern sogar noch aktiv auf dem Parkett, als Gotha in der Regionalliga spielte. Wie es der Zufall wollte, trafen sich beide 2019 bei einem Spiel des FC Bayern im Audi-Dome. „Wir haben uns gut unterhalten. Er sagte mir, dass sie nach drei, vier Spielen noch Nachverpflichtungspotenzial haben“, blickt der Petrirodaer zurück.

Gesagt, getan: Nach kurzer Absprache mit der Freundin sagte Rauch, der zu diesem Zeitpunkt eine Basketball-Pause einlegte, für ein Engagement zu. Ein Volltreffer, wie sich schnell zeigen sollte. „Ich merkte in der Pause, dass es ohne so richtig nicht geht. Das Jahr ohne Basketball hatte sich nicht so gut angefühlt“, so Rauch. Dass der Verein aus dem Münchener Vorort zudem sehr familiär geprägt ist, passte gut ins Bild. „Viele der Spieler sind Väter und gehen ganz normaler Arbeit nach. Wir versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Das ist nicht immer einfach, weil wir uns die Halle mit anderen Vereinen teilen. Aber die Atmosphäre ist sehr angenehm“, gibt er Einblicke.

Vor jedem Spiel noch aufgeregt

Mit nunmehr 33 Jahren zählt der Power Forward zu den Routiniers im Team. Nach Stationen bei Science City Jena II, dem BC Erfurt, den Otto Baskets Magdeburg (Rauch: „für ein Jahr meine einzige Profistation“), TG Würzburg und dem FC Bayern München II sind seine Dienste bei den Tropics immer noch gefragt. Mit zwei Siegen aus sechs Spielen liegen die Oberhachinger in der Staffel Süd auf Platz acht – einem Rang über den Basketball Löwen aus Erfurt. „Eigentlich sind wir immer der Außenseiter und eine richtige Wundertüte. Wir müssen zwar immer auch nach unten schauen, aber die Playoffs wären schon wünschenswert“, umrahmt er die Ziele.

Seine lockere Art auf und neben dem Feld ist auch das Ergebnis glücklicher Umstände im Leben. Nie war Rauch schwer verletzt, was viele Basketballer früher oder später die Schuhe an den berühmten Nagel hat hängen lassen. „Manchmal zwickt es ein wenig, aber nix Schlimmes“, sagt er und lacht. Nur die Aufregung ist nach wie vor geblieben. „Selbst wenn wie jetzt keine Zuschauer zugelassen sind – ohne wäre es langweilig.“

Andererseits ist der Akademiker stets mit sich im Reinen geblieben, was die Abwägung zwischen Beruf und Sport angeht. „Die Ausbildung stand für mich immer an erster Stelle. Ich habe deshalb zu jüngeren Zeiten einige Angebote ausgeschlagen, mit denen ich professionell hätte Basketball spielen können. Vielleicht wäre, wenn ich mich komplett auf den Sport konzentriert hätte, auch noch Luft nach oben gewesen. Aber dafür hätte ich eine Auszeit nehmen müssen, und das wollte ich nicht“, sagt Rauch.

Lange ist’s her: Sebastian Rauch im Trikot der Rockets beim ProB-Heimspiel gegen Erdgas Ehingen/Urspringschule im Jahr 2010. Foto: Dirk Bernkopf / TA

Nicht nur deshalb weint er der ausgelassenen Möglichkeit, eventuell für längere Zeit in der ProA gespielt zu haben, keine Träne nach. Bei den Rockets kam er auf einige, wenn auch wenige Minuten Spielzeit in der zweithöchsten Liga. Dass es nicht mehr wurden, ärgert ihn nicht. „Ich habe mich in meiner Rolle immer wohl gefühlt, und gerade in Gotha wurde das Projekt ProA zu meiner Zeit sehr professionell angegangen. Es kamen viele Profis, Dirk Kollmar (der 2014 verstorbene Präsident/d. Red.) hat das mit Visionen stark nach vorne getrieben“, meint der Thüringer.

Immer noch Mitglied bei BiG Gotha

Auch wenn ihn 2013 der Weg aus Gotha nach Jena führte und in der Folge noch einige Vereine in der Vita hinzukamen, bezeichnet er die Rockets-Zeit als die prägendste. „Ich hatte als Kind das Glück, immer tolle Trainer an meiner Seite zu haben. Und die Stimmung im Zelt ist unerreicht“, ist er dankbar. Vor allem Peter Krautwald und Dainius Pleta formten den 1,99 Meter großen Rauch.

Zu ihnen, aber auch Peter Sturmhöfel, hielt er lange Kontakt. Ehemalige Mitspieler aus Regionalligazeiten wie Michel Rost sind gute Wegbegleiter geworden. „In der Distanz verläuft sich das. Aber ich bin immer noch sehr gut über die Lage des Clubs informiert und schaue mir bei den Spielen die Statistiken an“, sagt Rauch, der immer noch Mitglied bei Basketball in Gotha ist.

Dann kommt ihm auch ab und an ein Schmunzeln über die Lippen, wenn der die Namen der Spieler liest, die langsam im Erwachsenenbereich ihre Sporen verdienen. „Viele kennt man noch von klein auf. Dominykas Pleta etwa kenne ich schon als Baby“, erzählt Rauch, der den Kontakt zur Heimat hält, auch wenn eine Rückkehr kein Thema ist. „Meine Freundin ist in München sehr verwurzelt, und ich habe hier viele Freunde gefunden.“