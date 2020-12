Löwen nach Zwangspause erst hui, dann pfui

Erfurt. Basketball-Löwen Erfurt geben ihr drittes Saisonspiel in der Pro B nach klarer Führung gegen Coburg mit 74:83 aus der Hand.

Sage und schreibe sechs Wochen ist es her, dass die Erfurter Löwen in der dritten Basketball-Liga um Punkte kämpfen durften. Die allgegenwärtige Pandemie macht jeden Spieltag zum Vabanque-Spiel. Ausfall-Spitzenreiter sind die Löwen, die nach sieben Spieltagen in der Pro B gerade mal zwei Partien, eine mit Sieg, die andere mit Niederlage, absolvieren durften.