Lok Altenburg lädt zum Fußball-Neujahrsturnier

Am 5. Januar 2020 ist es wieder soweit. Zum 23. Hallenfußball-Neujahrsturnier des SV Lok Altenburg ab 10 Uhr in der Altenburger Stadthalle „Goldener Pflug“ hat sich klanghafte mitteldeutsche und lokale Fußballkompetenz angesagt.

Zum Zehnerfeld gehört Pokalverteidiger 1. FC Greiz. Der Landesklasse-Aufsteiger hatte im Vorjahr bei seiner erstmaligen Teilnahme der Konkurrenz gleich ein Schnippchen geschlagen.

Mit dem Spitzenreiter der Thüringenliga, dem SV 1879 Ehrenhain, kommt diesmal eine der Überraschungsmannschaften in die Skatstadt. Das Team von Trainer Jörg Böckel hat in der Hinrunde spektakuläre und torreiche Spiel abgeliefert und als Lokalmatador überzeugten die Ehrenhainer auch stets bei den Hallenturnieren der Region. Die Ehrenhainer holten 2017/18 den Pokal zum zweiten Mal in Folge.

Immer ein starker Gegner war die Oberliga-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena II. Das junge Team liegt in der Oberliga derzeitig auf dem zweiten Platz und hat sich für das Neujahrsturnier das Ziel gestellt, ins Finale zu kommen. Ebenfalls um den Pokal mitspielen will Thüringenligist Wismut Gera. Eine Finalteilnahme strebt auch die BSG Stahl Riesa an. Die Riesaer spielen in der Sachsenliga, stehen derzeitig auf Rang 15.

Das Ziel Halbfinale hat sich auch der 1. FC Zeitz auf die Fahne geschrieben. Der einstige DDR-Oberligist ist inzwischen in die Landesklassen-Staffel 7 des sachsen-anhaltinischen Fußballverbands abgerutscht und dort aktuell Dritter.

Vergleichbar ist diese Spielklasse mit der Thüringer Kreisoberliga, wo der SV Rositz zu Hasue ist. Die Rositzer wurden 2016 Pokalgewinner. Ob daran angeknüpft werden kann, wird sich zeigen. „Wir sind gern bei diesem Traditionsturnier dabei“, sagt Trainer Martin Teuber an.

Als ein weiterer Vertreter der Kreisoberliga Ostthüringen nimmt der FSV Gößnitz teil. Die Gößnitzer waren schon mehrfach in Altenburg zu Gast, wollen sich gut präsentieren. Aus der Kreisoberliga Muldental hat sich der der Bornaer SV 91 angesagt, der ebenfalls über Altenburger Hallenerfahrung durch mehrfache Teilnahmen verfügt.

Das Turnier vervollständigt der Ostthüringer Kreisoberligist SG FC Altenburg. Die Altenburger Spielgemeinschaft von FC und Lok Altenburg wird sicher versuchen, eine gute Platzierung zu erreichen.