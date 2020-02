Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lok Saalfeld II gelingt faustdicke Überraschung

Ein kompletter Spieltag wurde im Tischtennis-Oberhaus des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt am zweiten Rückrunden-Spieltag ausgetragen. An diesem gab es je zwei Heim- und Auswärtserfolge. Spielfrei war in dieser Runde Tabellenführer 1. TTC Saalfeld III.

Eine faustdicke Überraschung gab es in der Sporthalle der Rudolstädter Westschule, wo der TTC Zeigerheim den Aufsteiger Lok Saalfeld II empfing. Nach dem 1:1-Doppelausgang kamen die Gäste bei ihren Einzelauftritten in Fahrt und überließen bei ihrem überlegenen 8:2-Sieg nur Andreas Langhammer einen Zähler. Mehr ausgerechnet haben sich die Mannen vom Schlusslicht Thuringia Königsee bei ihrem 4:8 im Kellerduell gegen den TTC Zeigerheim II. Die Rinnestädter konnten die Partie bis zum 4:4 hoffnungsvoll gestalten. Dann punkteten jedoch nur noch die Gäste, die auch zwei Fünf-Satz-Siege auf die Habenseite bringen konnten in diesem Spielabschnitt. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden Turbine Hohenwarte und der SV 1883 Schwarza III, welche an heimischen Tischen den TSV Bad Blankenburg II sowie den MTV 1876 Saalfeld II 8:3 beziehungsweise 8:4 geschlagen haben.

Nach diesem Spieltag sind der 1. TTC Saalfeld III (1., 17:1), Hohenwarte (2.) und Neuling Lok Saalfeld II (3., beide 14:6) auf den Spitzenpositionen. Tabellenletzter bleibt ohne Pluszähler Königsee (9., 0:18).

2. Kreisliga

Vier Spiele wurden ausgetragen am zweiten Rückrunden-Spieltag in der 2. Kreisliga. Sie brachten je zwei Heim- und Auswärtserfolge. Das Spiel SV 1956 Großkochberg III kontra SG Marktgölitz I wurde verlegt.

Interessant ging es zu zwischen Stahl Unterwellenborn und Aufsteiger Turbine Hohenwarte III. Hier führten die Kaulsdorfer Gäste zwischenzeitlich 4:2, welches Stahl zum eigenen 5:4 korrigieren konnte. Turbine glich noch einmal aus (5:5), bevor sich die Gastgeber mit dem 7:5 etwas Luft verschaffen konnten. Hohenwarte erhielt sich durch das 6:7 noch die Möglichkeit zur Punkteteilung. Dem machte Henry Dornieden einen Strich durch die Rechnung mit seinem 3:0 über Ronny Reichenbächer, welches der 8:6-Endstand war. Knapp war es auch zwischen Lok Saalfeld III sowie dem SV 1956 Großkochberg IV, wo bis zum 4:4 alles ausgeglichen war. Als Lok zum 6:4 bzw. 7:5 sowie Andreas Kunze zum 8:5 kam, war der Schlussstrich gezogen. Klare Erfolge landeten der 1. TTC Saalfeld IV (8:2) und der TSV Bad Blankenburg III (8:3), welche Neuling SG Marktgölitz II sowie Turbine Hohenwarte II als Gegner hatten.

Der zwölfte Spieltag brachte dann klare, aber auch knappe Resultate. Das Spiel SG Marktgölitz I kontra SV 1956 Großkochberg IV wurde nicht gemeldet.

Zu einer Partie auf Messers Schneide entwickelte sich das Duell der Aufsteiger bzw. Kellerkinder zwischen Turbine Hohenwarte III und der SG Marktgölitz II. Lange sahen die Gastgeber wie der sichere Sieger aus, der einen Zwei- sowie Drei-Punkte-Vorsprung herausspielte. Doch das 6:3 reichte noch nicht. Die SGM II bekam einen Lauf, der sie zum 6:6 brachte. Diesen stoppten Rainer Wersch (3:2) und Gerhard Scheufler (3:0), so dass Turbine III zum 8:6-Erfolg kam. Zweimal in Aktion war Absteiger SV 1956 Großkochberg III, der das Vereinsduell gegen 1956 IV mit 8:3 für sich verbuchen konnte und beim 1. TTC Saalfeld IV mit 0:8 unter die Räder kam. Ebenfalls 8:0 fertigte der TSV Bad Blankenburg III Stahl Unterwellenborn ab. Mehr Abwechslung herrschte beim Match zwischen Turbine Hohenwarte II sowie Lok Saalfeld III, welches die Kaulsdorfer mit 8:4 über die Bühne gebracht haben.

Weiter ungeschlagener Spitzenreiter ist Bad Blankenburg III (1., 23:1). Mit den Kurstädtern auf dem Podium stehen der 1. TTC Saalfeld IV (2., 19:5) und Marktgölitz I (3., 16:4). Gen 3. Kreisliga blickt jetzt schon Aufsteiger Marktgölitz II (10., 0:24), welcher mittlerweile schon einen Sechs-Punkte-Rückstand hat. gw

3. Kreisliga

Nachdem im Vorfeld die beiden Vereinsderbys von Unterwellenborn, hier überraschte die dritte Vertretung die II.zweite (8:5) und Schwarza, bei der die vierte Garnitur 8:0 gewann gegen die fünfte, ging nun ein kompletter Rückrundenauftakt über die Bühne. Dieser sah drei Auswärtserfolge, einen Heimsieg sowie ein Unentschieden.

Das Punktepaar geteilt haben sich Stahl Unterwellenborn III und der SV 1883 Schwarza V. Bei diesem abwechslungsreichen Spiel hieß es zunächst 3:0 für Schwarza, welches Stahl ausgleichen konnte (3:3). Die 1883er blieben weiter am Drücker und sahen bei ihrem 6:4 schon wie der Sieger aus. In der Schlussphase schlugen die Gastgeber durch Frank Puschold sowie Henry Dornieden (6:7) zurück. Als sich auch noch Uwe Noack gegen Sven Six (3:1) durchsetzen konnte, war das Unentschieden (7:7) perfekt. Auf Tuchfühlung bewegte sich auch die Partie zwischen dem 1. TTC Saalfeld V sowie Stahl Unterwellenborn II (5:8). Die Tische Stellenden waren hier lediglich einmal in Vorderhand (2:1). Stahl drehte das Match, erspielte sich in der Folgezeit eine Zwei-Punkte-Differenz, welche auf drei Zähler anwuchs (7:4). Den Endstand zum 8:5 besorgte Uwe Noack gegen Daniel Voigt.

Revanchiert hat sich Thuringia Königsee II beim MTV 1876 Saalfeld III mit einem 8:3. In der Hinrunde mussten die Rinnestädter die Punkte verschenken, da die Kreisstädter auf keine Verlegung eingegangen sind. Klare Erfolge verbuchten Absteiger SV 1883 Schwarza IV, der Neuling Lok Saalfeld IV 8:1 demontiert hat sowie der TTC Zeigerheim III, welcher Kellerkind SV 1956 Großkochberg V beim 8:0 keine Chance ließ.

Spannung pur herrschte bei zwei Begegnungen am dritten Spieltag. An diesem waren Absteiger SV 1883 Schwarza IV sowie Stahl Unterwellenborn III Zaungäste.

Einen engen Fight lieferten sich der MTV 1876 Saalfeld III und Stahl Unterwellenborn II. Bei dieser Begegnung übernahm das Stahl-Quartett das Heft des Handelns und erspielte sich eine Zwei-Punkte-Führung bis zum 6:4. Diesen Spielstand konnte der MTV durch Henrik Rzehaczek und Dennis Neubauer ausgleichen (6:6). Ein weiteres Aufbegehren der 1876er stoppten Uwe Noack sowie Ewald Riedel, welche Stahl II den 8:6-Erfolg brachten. Auch der TTC Zeigerheim III und der SV 1883 Schwarza V schenkten sich nichts. Bis zum 6:6 spielten beide Vertretungen auf Augenhöhe, bevor Dietmar Pfeiffer sowie Dietrich Bauer den TTCZ III den 8:6 Erfolg ermöglichten.

Weiter von Sieg zu Sieg marschiert Thuringia Königsee II. Die Rinnestädter gewannen in heimischen Gefilden gegen den nicht zu unterschätzenden Neuling Lok Saalfeld IV klar mit 8:1. Letzter gegen Vorletzter hieß die Konstellation in Großkochberg, wo der SV 1956 V auf den 1. TTC Saalfeld V getroffen ist. Mit einem 8:3 holten sich die Kreisstädter ihren dritten Saisonsieg, während die Großkochberger noch auf den ersten Doppelpunktgewinn warten.

In der Tabelle bleibt Absteiger Schwarza IV (1., 22:0) weiter mit einer weißen Weste vorn, vor Königsee II (2., 16:6) und Zeigerheim III (3., 15:7). Schlusslicht nach nur zwei Unentschieden ist Großkochberg V (10., 2:20).