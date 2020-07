Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lossius wird Schiri-Spezialist

Demnächst veröffentlicht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Einordnung seiner Schiedsrichter. In dieser wird geklärt, wer welches Amt in welcher Liga übernehmen darf. Auch Oliver Lossius (29) von Eintracht Sondershausen erfährt dort seine Einstufung, der bereits weiß, dass er künftig als spezialisierter Schiedsrichter- und Video-Assistent in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen wird.

Der Aufstieg zeigt die hohe Wertschätzung für seine Leistungen und passt zum Konzept des DFB, künftig auf Spezialisierung statt „jeder macht alles“ zu setzen. „Meinen Platz in der 3. Liga übernimmt mit Steven Greif ein anderer Thüringer, der sich in meinem Team als Assistent sehr gut entwickelt hat“, sagt Lossius, „Ich hatte eine super Zeit als 3. Liga-Schiri und freue mich jetzt auf die Herausforderung als spezialisierter Assistent.“

In der vergangenen Saison kam er zu 20 Pflichteinsätzen. Zwölf dieser Begegnungen standen direkt unter seiner Leitung, davon drei in den Regionalligen und neun in der 3. Liga.