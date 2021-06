Luca Bürger: „Carl Zeiss Jena schlagen, um das Ding zu holen“

Luca Bürger (Nummer 6) und Tobias Becker (Mitte) in einem Testspiel gegen FC Carl Zeiss Jena, hier mit Lucas Stauffer (links). (Archivfoto)

Meuselwitz. Am Sonntag steigt im Fußball-Landespokal das brisante Duell zwischen ZFC Meuselwitz und FC Carl Zeiss Jena. Fragezeichen hinter Einsatz von René Eckardt.

Jetzt erst recht, werden sie beim ZFC Meuselwitz sagen. Noch vor wenigen Wochen schien ein festgelegtes Finale im Fußball-Landespokal gegen Regionalliga-Kontrahent FC Carl Zeiss Jena als sicher. Doch nun müssen die Zipsendorfer bereits im Achtelfinale gegen den vermeintlichen Titelfavoriten ran.

Zumindest hätten alle im Verein endlich ein konkretes Ziel vor Augen nach monatelangem Wirrwarr, sagt ZFC-Trainer Holm Pinder. Seine Eindrücke aus den Trainingseinheiten und Testspielen, wie zuletzt gegen den SV Ehrenhain, seien gut, die Spieler allesamt fit und voller Spielfreude. „Vor allem, dass wir vor über Tausend Zuschauern ran dürfen, ist Motivation genug.“

Zirka 1300 Zuschauer erlaubt

Die Losfee hat den Meuselwitzern ein Heimspiel in der Arena beschert. Eben dort wird auch das Pokalendspiel am 30. Juni ausgetragen. Ein zusätzlicher Anreiz für die Spieler, sagt Luca Bürger. Den 24-Jährigen verbindet eine spezielle Geschichte mit dem Achtelfinalgegner aus Jena. Selbst spielte er bis 2016 für den FC Carl Zeiss, sein Vater Henning Bürger trainierte die Jenaer einst in der 2. Bundesliga und führte das Team bis ins Halbfinale des DFB-Pokals.

„Solche Spiele sind immer ein Highlight für die ganze Familie. Wie auch der Rest der Mannschaft bin ich extrem heiß auf die Partie. Wir haben die vergangenen drei Wochen nochmals hart und intensiv trainiert. Wir wollen unbedingt gewinnen und ins Finale im eigenen Stadion einziehen“, sagt Luca Bürger.

Entgegen einiger Prognosen sieht er den FC Carl Zeiss Jena nicht als den klaren Favoriten: „Unsere Vorbereitung lief gut, das wissen auch die Jenaer und werden uns nicht unterschätzen. Wenn man das Ding holen will, muss man Jena schlagen. Warum also nicht gleich im Achtelfinale?!“

Augenmerk auf Ex-Kapitän

Besonderes Augenmerk könnte am Sonntag auch der langjährige FCC-Kapitän René Eckardt genießen. Nach 23 Jahren wird er zum Ende der Saison den Verein verlassen und sich ausgerechnet den Meuselwitzern anschließen. Dort unterschrieb er vergangene Woche einen Dreijahresvertrag.

Im Pokalkracher trägt der 31-Jährige nochmals das Trikot der Saalestädter. Ob er gegen seinen neuen Club auflaufen wird, gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.

Achtelfinale Thüringer Landespokal, ZFC Meuselwitz – FC Carl Zeiss Jena, Sonntag, 15 Uhr, Arena Meuselwitz. Mehr zu allen Pokalspielen am Sonntag auf unseren Portalen und im Social Media unter Sportliches Thüringen.