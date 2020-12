Lucas Müller fährt 432 Kilometer für ein Heimspiel nach Ohrdruf

Kegeln ist seine Leidenschaft. Dafür nimmt der Wahl-Bremerhavener Lucas Müller auch weite Fahrten in Kauf.

Bremerhaven/Ohrdruf. Der Ohrdrufer lebt seit einem Jahr in Bremerhaven. Dennoch spielt er weiter für die Zweitligakegler vom KSV

Auch in der nächsten Woche setzt sich Lucas Müller mit seiner Freundin wieder ins Auto, um die 432 Kilometer von Bremerhaven nach Ohrdruf in Angriff zu nehmen. Die seit einem Jahr währende Pendelei hat diesmal natürlich den besonderen Anstrich des Festes. „Weihnachten verbringe ich immer bei der Familie. Außerdem bin ich sehr heimatverbunden“, sagt der 26-Jährige vor der Rückkehr in seine Stadt.