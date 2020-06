Luise Herdegen will in Dresden starten.

Neustadt/Orla. Die 18-Jährige aus Neustadt/Orla will am 18. Juni in Dresden ihren ersten Freiluft-Wettkampf des Jahres bestreiten.

Luises Abstecher an die Bahnschiene ist Geschichte

Damit hätte Luise Herdegen aus Molbitz nicht mehr gerechnet. Die Leichtathletin, die sich auf die 400 Meter-Hürden spezialisiert hat, wird in diesem Sommer wohl doch noch auf einer Laufbahn stehen und Wettkämpfe absolvieren. Schon am 18. Juni könnte sie bei einem Abendsportfest im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden starten. Ausgeschrieben sind erst einmal nur die Flachstrecken über 100, 200 und 400 Meter, pro Disziplin sind 48 Athleten zugelassen.

Die Corona-Pandemie hatte auch Luise Herdegen ausgebremst. Eigentlich hatte sie sich Anfang März auf eine erfolgreiche Freiluftsaison gefreut. Die Ergebnisse in der Hallensaison waren vielversprechend. Sie stellte reihenweise persönliche Bestleistungen auf. Es kam anders. Über Wochen war nur individuelles Training möglich. Sie hatte sich dazu eine Strecke entlang der Bahn ausgesucht. Dort absolvierte sie täglich ihre Einheiten, um fit zu bleiben. Dabei machte sie auch Bekanntschaft mit den benachbarten Inhabern von Gärten.

„Die waren natürlich nicht alle erfreut, dass auf ihrem Hauptweg zur Kleingartenanlage eine Sportlerin aktiv war. Ich kann die Leute verstehen. Ich hatte ihnen aber gesagt, dass ich im Moment keine andere Möglichkeit habe, dem Leistungssport nachzugehen. Wir durften ja drei Monate nicht auf die Sportanlagen. Deshalb war Improvisieren angesagt. Ich hoffe, ich habe die Garteninhaber nicht zu sehr genervt mit meinen Läufen und Sprüngen“, sagte die junge Frau aus dem Neustädter Ortsteil.

Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Herdegen trainiert seit einigen Tagen wieder in Jena. Dass das Training auf dem blauen Bahnbelag des Ernst-Abbe-Stadions immer noch ein ganzes Stück vom normalen Training vor Corona entfernt ist, akzeptiert sie. „Es ist wie im Sport. Da gibt es auch Regeln, an die man sich halten muss. Die Einschränkungen sind nicht schön, aber nötig. Das Wichtigste ist, ich kann wieder laufen auf richtigem Untergrund. Der Sport ist längst zu einem Teil meines Lebens geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Sport durch den Tag oder die Woche zu kommen.“

Die 18-Jährige, die im Sommer 2021 ihr Abitur am Jenaer Sportgymnasium ablegen möchte, denkt aber nicht nur an das Sportfest in Dresden. „Es gibt von Verbandsseite schon konkrete Überlegungen, sogar deutsche Meisterschaften in der U 20 auszutragen. Das wäre natürlich toll. Ich kann mir zwar im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wie die ablaufen werden. Die Mindestabstände müssen ja eingehalten werden. Ich würde mich aber freuen, wenn ich dabei sein könnte. Wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch eine halbwegs erfolgreiche Saison für mich“, sagte Herdegen.

Ihre Zukunft sieht sie in Jena. „Ich möchte nach dem Abitur in Jena bleiben und studieren. Ich möchte Grundschullehrerin werden. Das war und ist mein Traumberuf.“