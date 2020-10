Beim zweiten Einladungsturnier der Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda im Sport- & Leistungszentrum (SLZ) Thüringen in Ilmenau standen diesmal die weiblichen Athletinnen aus Thüringen im Mittelpunkt. Lediglich zwei Jungen nahmen es mit sechs Mädchen auf.

Nur acht Gewichtheberinnen und Heber am Start

Aufgrund der Hygienebestimmungen durch Corona durften wieder nur acht Gewichtheberinnen und Heber in diesem Wettkampf starten, der aber dennoch schon eine beliebte Wettkampfform zur Bestimmung des jeweiligen Leistungsstandes geworden ist. „Gräfenrodas Trainer René Holtmann: „Im SLZ gibt es hervorragende Bedingungen für Training und kleinere Wettkämpfe. Wir haben als Verein schon sehr lange einen sehr guten Kontakt nach Ilmenau.“

Zurecht. Der Großteil der aktuellen Landesliga-Mannschaft stammt aus den Reihen des SLZ. So auch Christina Semper, die zum Stamm in der 2. Bundesliga gehört, wie auch ihr Ehemann Sebastian, den sie im August in ihrer Heimat Österreich heiratete. Aus dem SLZ stammen auch Stefan Heyder und Philipp Kunz-Kaltenhäuser.

Beim zweiten Einladungswettkampf, bei dem wieder Gewichtsklassenübergreifend, aber in einer Altersgruppe – diesmal Schüler – gewertet wurde, siegte bei den männlichen Startern und insgesamt Lukas Körner. Im allerletzten Versuch gelangen ihm nach 58 Kilogramm im Reißen, noch 75 Kilo im Stoßen und so 133 Zweikampf-Kilogramm – Landesrekord in der Klasse bis 61 Kilogramm bei den Schülern. Er verbesserte die bisherigen Rekordmarke um neun Kilo!

Bestes Mädchen Marie-Sophie Breitschuh

Bestes Mädchen wurde Marie-Sophie Breitschuh, der 45 Kilogramm im Reißen und 53 Kilogramm im Stoßen gelangen. Dahinter platzierte sich mit neuen Bestleistungen Nicky-Jane Ludwig aus Herbsleben. Auch Iman Kurbanova als drittbestes Mädchen gelang eine neue Bestleistung im Reißen mit 41 Kilo. Im Stoßen schaffte sie 43 Kilogramm und in einem vierten Versuch 45 Kilogramm.