Magdala (in Weiß) spielt künftig in der Kreisoberliga.

Das Ei ist nicht länger ungelegt. Ronny Kreißl vom TSV Magdala bestätigt: Seine Mannschaft wird künftig in der Kreisoberliga spielen. Am Freitagabend hätte sich das angebahnt, erwählt er. Am Sonntagmittag habe man dann dem Verband signalisiert: Ja, wir steigen auf.