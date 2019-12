Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Magdeburg: Trainer Stefan Krämer muss gehen

Drittligist 1. FC Magdeburg hat sich am Sonntagabend von Trainer Stefan Krämer (Foto) getrennt. Die Freistellung ist das Ergebnis einer Aussprache der Club-Verantwortlichen nach dem 2:2 am Sonnabend in Braunschweig. Dort hatte der FCM in doppelter Unterzahl in der zweiten Halbzeit zwar Moral bewiesen, vor der Pause aber eine indiskutable Leistung geboten.

Geschäftsführer Mario Kallnik, der Krämer persönlich über die Beurlaubung informierte, erklärte in einer Vereinsmitteilung: „In Analyse der großen Leistungsschwankungen unserer Mannschaft in der Vorrunde sehen wir unsere Entwicklungsziele gefährdet.“ Im Mai war Krämer als neuer Coach in Magdeburg vorgestellt worden, im Juni hatte er die Arbeit aufgenommen. Die Erwartungen an den 52-Jährigen waren hoch, er sollte nach einem personellen Umbruch eine neue Mannschaft aufbauen, der mittelfristig die Rückkehr in die 2. Liga gelingt. Zur Saison-Halbzeit rangieren die Magdeburger als Tabellenzwölfter jedoch zehn Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz.

Krämer war 2016/17 knapp zwei Jahre Trainer beim FC Rot-Weiß Erfurt, ehe er bei Uerdingen und dann in Magdeburg anheuerte.