Marc Janke: „Solange ich Lust habe, hänge ich ein Jahr dran“

Ballannahme mit der Brust, ein satter Volley aus 20 Metern gegen die Laufrichtung des Keepers ins Eck. Natürlich alles in einer Bewegung – der Altmeister kann es eben immer noch. Mit seinen mittlerweile 40 Lenzen hat der Ex-Eisenacher Marc Janke für die Kreisoberliga-Kicker aus Marbach gegen Stotternheim einmal mehr den Unterschied gemacht. Sein 1:0 (43.) war der Wegweiser für den finalen 3:0-Erfolg und die ersten drei Punkte der Sportfreunde in der noch jungen Kreisoberliga-Saison.

„Eigentlich habe ich mich nicht so gut gefühlt und auch nicht gut gespielt“ , sagt er zwei Tage danach. Doch an seiner immensen Bedeutung für das sich mitten im Umbruch befindende Team um Neu-Coach Frank Heinemann hat sich seit seinem Wechsel 2017 bis heute an keinem Tag etwas geändert. „Er ist mit seinen vierzig Jahren immer noch besser, als die meisten anderen Spieler in der Kreisoberliga“, wird Janke etwa vom Teamkollegen Michael Linke geadelt.

In seiner langen Laufbahn verbrachte der ehemalige Oberligastürmer zwei Jahre in Eisenach. 2010/11 führte er die SG FC Wartburgstadt/Lok als Kapitän in die Thüringenliga und teilte sich mit Markus Arndt (beide 29 Treffer) die Torjägerkanone der Landesklasse. Nach dem Aufstieg, als der Neuling schon nach fünf Spieltagen das Trainerduo Heß/Reich rauswarf, fungierte er beim neugegründeten FC Eisenach auch kurzzeitig als Spieler-Interimstrainer. 2012 zog er weiter, erst nach Weimar, dann über Wacker Gotha und Empor Erfurt zu den Marbachern.

Verantwortung zu tragen, hat Janke in seinem Fußballerleben beizeiten gelernt. Immer wieder Freude am Fußball zu entdecken ebenso. „Die beiden prägendsten Stationen waren Erfurt Nord und Gera“ , hebt der ehemalige Vollblutstürmer und heutige Zehner zwei Vereine seiner üppigen Sport-Vita hervor. „Neben dem Aufstieg mit Erfurt Nord in die Oberliga waren damals die Freundschaften im privaten Umfeld großartig. In den vier Jahren in Gera habe ich am meisten gelernt.“ Diese Zeit liegt ihm bis heute am Herzen. „Als ich im Juli 40 geworden bin, haben die Jungs die ehemaligen Weggefährten von Nord und aus Gera eingeladen. Das war schon klasse. Wegen Corona wird dann aber erst nächstes Jahr zum 41. richtig groß gefeiert.“

Klar, dass sich der Routinier in einer engen Partie gegen die TSG in der Schlussphase den Ball beim Foulelfmeter schnappte, nachdem Niklas Hebestreit gelegt worden war. Er traf zum entscheidenden 2:0 (86). Janke ist gern Teil des Männerteams; schlägt derzeit aus, sich der gerade gegründeten starken Altherrenmannschaft anzuschließen. „Solange ich Lust habe, hänge ich ein Jahr dran.“ Womöglich im nächsten Sommer erneut.